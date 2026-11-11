Miles de personas se manifiestan por las calles de Bilbao contra la especulación y por el derecho a la vivienda

Manifestación en Bilbao contra la especulación y por el derecho a la vivienda - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas --unas 12.000 según fuentes municipales-- se han manifestado esta tarde por las calles de Bilbao "contra la especulación y por el derecho a la vivienda", convocadas por los sindicatos vascos de vivienda.

La marcha, tras una pancarta con el texto 'Etxebizitza eskubidea bermatzeko espekulazioari ez!' (Para garantizar el derecho a la vivienda. ¡No a la especulación!), ha partido pasadas las seis de la tarde de la Plaza Elíptica, para dar una vuelta por la misma e iniciar su recorrido por la Gran Vía, que presentaba un aspecto sombrío, con la práctica totalidad de sus comercios cerrados por la huelga general.

Se da la circunstancia de que algunas de las tiendas tenían sus escaparates protegidos con paneles de madera para prevenir daños como los sufridos en otras huelgas. Además, algunos aparecían con pegatinas y pintadas en sus fachadas en favor de la huelga general.

Desde los sindicatos de vivienda han destacado que en esta jornada de huelga se han "vaciado" los centros de trabajo, se han llenado las calles de Euskadi y Navarra, movilizándose por el derecho a la vivienda garantizada "para todo el mundo y para toda la clase trabajadora".

"Consideramos que la parte de la mañana ha sido un éxito, varias decenas de miles se han juntado tanto en Bilbao como en el resto de capitales del sur de Euskal Herria y ahora en la tarde es el turno de los pueblos y los eskualdes. Se ha juntado toda esta gente no en torno a una reivindicación abstracta del derecho a la vivienda, sino en torno a tres reivindicaciones muy concretas", han relatado.

Según han explicado, reclaman el fin de la especulación, la expropiación de los especuladores y la organización de la vivienda en función de las necesidades de la clase trabajadora.

Además, han aprovechado esta jornada de huelga para señalar la "responsabilidad directa" de las instituciones vascas, tanto los ayuntamientos como los gobiernos vasco y navarro.

Tras valorar esta jornada de huelga "como un éxito", han asegurado que "el éxito real" sólo llegará a través de la organización de la militancia y continuando con las lógicas desarrolladas en las asambleas, en los comités de huelga, en los sindicatos de vivienda y en el resto de organizaciones del movimiento popular. "Seguiremos en la lucha y que esta huelga no sea un objetivo en sí, sino un paso más", han concluido.

La marcha ha contado con el respaldo de diferentes agentes sociales y colectivos, que mostraran sus enseñas, como el sindicato LAB, banderas palestinas, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, Ongi Etorri Errefuxiatuak, el movimiento feminista o los colectivos LGTBI+.

Durante la manifestación, que ha acabado en el Ayuntamiento de Bilbao y que ha estado custodiada por patrullas de la Ertzaintza y Policía local, se han coreado lemas en contra de la especulación y del capitalismo, y en favor de la vivienda "para todos", de la lucha de clase y de la organización obrera. Movilizaciones similares se han dado en otras capitales y municipios vascos.