Sindicatos nacionalistas exigen a los gobiernos un cambio de políticas de vivienda y acabar con la especulación

Cabeza de la manifestación convocada por sindicatos nacionalistas en Bilbao por el derecho a la vivienda - DAVID DE HARO

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda Etxebizitza Sindikatua han exigido a los gobiernos vasco, navarro y español un "cambio" de las políticas públicas de vivienda y "acabar con la especulación inmobiliaria" para que realmente sea un derecho "garantizado".

Tras una pancarta donde podía leerse "Espekulazioari Ez!", "Contra el empobrecimiento, subida de salarios", miles de personas han secundado las manifestaciones que han recorrido las calles de Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona para reclamar, en concreto, a gobiernos e instituciones vascas y navarras, que "usen sus competencias" para que la vivienda se sitúe en el centro de la política.

En la manifestación de la capital vizcaína han tomado parte el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, la coordinadora de LAB, Garbiñe Aranburu, y la portavoz del sindicato de vivienda Etxebizitza Sindikatua, Karla Pisano, quienes, en declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación, han coincidido en exigir que la vivienda deje de ser un negocio de especuladores.

En primer lugar, Mitxel Lakuntza ha afirmado que los convocantes estaban "muy contentos" con el seguimiento de la huelga porque "es bastante obvio y visible que la huelga ha sido un éxito".

Tras felicitar "a la clase trabajadora vasca porque, otra vez, ha estado a la altura de las circunstancias", ha destacado que esta movilización supone "dar un paso más para que un tema tan sensible y tan grave como la vivienda esté en el centro de la política vasca".

El secretario general de ELA ha recordado que lo que se pretende con esta huelga es "solucionar un problema político" porque, ha subrayado, "han sido las políticas de los gobiernos, de las diputaciones y de los ayuntamientos las que han hecho que la vivienda se convierta en el principal problema de la sociedad vasca".

Tras asegurar que esta situación "demuestra el fracaso de la política institucional", ha insistido en que "esas políticas, precisamente, han sido las que nos han traído hasta aquí".

Lakuntza ha asegurado que con esta respuesta, la sociedad y la clase trabajadora "mandan un mensaje a las instituciones vascas y navarras, a los gobiernos de Pradales y de Chivite, a las diputaciones y a los ayuntamientos para que usen las competencias que tienen para acabar con la especulación y aumentar la inversión pública".

Tras reclamar "aumentar el parque público de vivienda" como medida fundamental para resolver la crisis habitacional que atraviesa el País Vasco, Lakuntza ha enfatizado que "no se puede solucionar el problema de la vivienda sin confrontar con aquellos que hacen negocio con la vivienda, con los bancos, con los especuladores, con las promotoras y con las constructoras".

Por ello, ha advertido que "cualquier política creíble para cambiar las políticas de vivienda tiene que confrontar con esos intereses", por lo que ha considerado "imprescindible esta confrontación para lograr cambios reales".

Por último, Lakuntza ha asegurado que, con esta huelga, "damos un salto a las organizaciones y sindicatos que hemos convocado esta huelga", para "aumentar desde mañana la presión sobre gobiernos y partidos para que la vivienda esté en el centro de la política".

LLAMAMIENTO DE LAB A PNV

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aramburu, ha hecho un llamamiento directo al PNV para reclamarle que vote a favor de los decretos de vivienda este jueves en la Diputación Permanente del Congreso.

"Pedimos al PNV que se posicione a favor de la mayoría social de este país y que deje de estar del lado de los residentistas y de los especuladores", ha emplazado a los jeltzales.

Al igual que Lakuntza, Aranburu ha destacado que el seguimiento a la huelga ha sido "muy amplio en todos los sectores de actividad", al tiempo que ha destacado que la respuesta a la huelga ha sido "bastante mejor que en otros ámbitos del Estado".

Aranburu ha precisado que, aunque "en esta huelga la reivindicación salarial también tiene espacio, principalmente hemos salido a la calle para reivindicar otras políticas de vivienda y para denunciar que se está haciendo negocio con la vivienda y que la vivienda no puede ser un elemento para especular".

En este sentido, ha planteado que, desde su perspectiva, "medidas estructurales para revertir las actuales políticas de vivienda, medidas como prohibir la especulación, expropiar a los especuladores y reorganizar de otra manera el parque de viviendas, son necesarias para abordar la actual crisis habitacional".

Aranburu ha dicho que, en primer lugar, "hay que empezar adoptando medidas como intervenir el mercado para regular los precios, prohibir los desahucios y ampliar el parque público de vivienda", para lo que "se necesitan medidas más audaces para proteger la situación de inquilinos e inquilinas".

La responsable de LAB ha indicado que adoptar todas estas medidas corresponde a diferentes instituciones, desde el ámbito local a los gobiernos vasco y navarro, a los que ha interpelado directamente porque "son quienes tienen las principales competencias para hacer otro tipo de políticas en la cuestión de vivienda".

Tras pedirles que "pongan el autogobierno al servicio de la mayoría social y que hagan otras políticas", ha recordado que "no tenemos plenas competencias en vivienda y que algunas de las medidas se deciden en Madrid".

En ese sentido, ha subrayado que "el gobierno del PSOE, después de ocho años sin abordar unas políticas de vivienda que vayan a la raíz del problema, debido a la presión social se ha visto en la necesidad de plantear los dos decretos", aunque ha matizado que "se trata de dos decretos que no van a paliar la grave situación, pero que sí daría alivio a los inquilinos y a las inquilinas".

ETXEBIZITZA SINDIKATUA

Por último, la portavoz del sindicato de vivienda Etxebizitza Sindikatua, Karla Pisano, ha reclamado a los gobiernos "expropiar y prohibir la especulación" y ha puesto en valor que "miles de personas hayan salido a la calle a manifestarse en Euskal Herria con una reivindicación muy clara: que la vivienda tiene que ser un derecho garantizado".

Pisano ha recordado que puede que haya "quien quiera utilizar esta huelga con fines electorales" pero, frente a ello, "planteamos que esta huelga debe de servir a los intereses de la clase trabajadora" y ha señalado las responsabilidades institucionales de la patronal y de "todos los partidos que sostienen las políticas en favor del negocio de la vivienda".

La portavoz del sindicato de vivienda ha presentado una hoja de ruta basada en tres transformaciones fundamentales: "La primera, la expropiación de los especuladores; la segunda, la prohibición de la especulación y, por último, la planificación de la vivienda según las necesidades sociales".

Pisano ha valorado positivamente la respuesta ciudadana y ha destacado que "es de agradecer y celebrar que tantas personas hayan acudido a una manifestación con estas reivindicaciones", aunque ha reconocido que estas transformaciones requieren de "un trabajo organizado", en el que, ha confirmado, su sindicato "está centrado en trabajar para crear un bloque organizado de la clase trabajadora e independiente" con este objetivo.