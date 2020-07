Iglesias dice que un Gobierno de izquierda "está más cerca de lo que parece" y E-Podemos trabajará para ello

Reconoce que el PNV hará "cosas buenas por Euskadi" pero cree que "las hará mejor en el futuro si pasa un tiempo en la oposición"

DURANGO (BIZKAIA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de un Gobierno de izquierda en Euskadi "está más cerca de lo que parece" y Elkarrekin Podemos-IU trabajará para conseguirlo. Además, ha reconocido que el PNV habrá hecho "cosas buenas por Euskadi" pero ha añadido que "las hará mejor en el futuro si pasa un tiempo en la oposición".

En un acto celebrado en Durango (Bizkaia), donde se ha reunido con la candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, Iglesias se ha mostrado convencido de la existencia de "un consenso que se ha impuesto ya" en la sociedad vasca. "Y es que, más tarde o más temprano, va a haber una alternativa de Gobierno, va a haber un Gobierno de izquierda en Euskadi", ha dicho.

A su juicio, esto "puede ocurrir muy pronto" porque "no tiene sentido retrasar los cambios". "La sociedad vasca ya está normalizada y lo que es un consenso en la calle, con voluntad política de las formaciones de izquierda, puede ser una realidad dentro de muy pocos días", ha apuntado.

En su opinión, la "mayor prueba" de la existencia de "una mayoría social de izquierda que se puede traducir en un Gobierno" en Euskadi la ha dado el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha dicho hace muy poco que él no es de derechas, que es de izquierdas".

"Creo que eso es una magnífica noticia, que el PNV sea de izquierda. Eso va a facilitar muchas cosas y acuerdos, pero no cambia algo muy importante para que las democracias funcionen: el cambio", ha reiterado.

Tras aclarar que no suele "hablar mal del PNV" y reconocer que los jeltzales habrán hecho "seguramente, cosas buenas por Euskadi", ha asegurado que "las podrá hacer mejor en el futuro si pasa un tiempo en la oposición".

Según Iglesias, "para refrescar los sistemas democráticos, a veces el cambio es sano", por lo que ha considerado que "está más cerca de lo que parece un Gobierno de coalición de izquierdas en Euskadi". "Algunos dicen que es imposible, creo que eso está más cerca de lo que parece", ha insistido.

En este sentido, ha reivindicado como "voto más útil para que en Euskadi se produzca ese cambio", el de Elkarrekin Podemos-IU. Ha recordado el "apoyo inmenso" de Podemos en Euskadi, donde llegó a ganar dos elecciones generales, y ha afirmado que ese apoyo se obtuvo para hacer posible "un cambio en el Estado".

"Ahora, algunos cambios se están produciendo a nivel estatal y nosotros ya no hablamos con promesas, sino con hechos contrastables". "Seguramente, el escudo social que se ha construido para afrontar la dimensión económica de la crisis del covid no es todo lo amplio que me gustaría, pero creo que no tiene precedentes", ha apuntado.

Por ello, se ha dirigido a quienes "quieren un cambio político en Euskadi, una nueva mayoría con tres formaciones políticas de izquierda". En su opinión, existen "muchas diferencias" entre ellas, pero también "una presión de sus votantes para ponerse de acuerdo" que "es más real y más posible de lo que parece".

"Elkarrekin Podemos va a trabajar en Euskadi para sentar en esa mesa a las tres formaciones políticas y conseguir que lo que la gente tiene clarísimo en la calle, se convierta también en un Gobierno de cambio en Euskadi", ha garantizado.

Este Ejecutivo será, según ha dicho, "importante" para afrontar "las tareas de reconstrucción" como consecuencia de la crisis del covid-19. "Es especialmente importante que haya un Gobierno de izquierdas que tenga claro que cuando se habla de fiscalidad tiene que haber corresponsabilidad. Es evidente que esos solo va a ser posible en Euskadi si el próximo Gobierno es un Gobierno de coalición de izquierdas", ha insistido.

GORROTXATEGI

Por su parte, la candidata a lehendakari por la Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que Durango, su localidad natal tiene "una experiencia política que mostrar y expandir".

"Tras 40 años de Gobierno del PNV, la persistencia, la insistencia y el trabajo arduo y duro han conseguido formar una coalición de Gobierno alternativa a la del PNV", ha señalado, en alusión al Ejecutivo municipal integrado por Elkarrekin Podemos, en coalición con Herriaren Eskubidea, y EH Bildu.

Según Gorrotxategi, "las cosas, el cambio, empiezan a notarse" en Durango. "Este cambio es el que queremos trasladar a Euskadi, también al Parlamento vasco", ha explicado. Por ello, ha instado a los electores a permitir que "ese cambio que se ha producido en Durango" pueda trasladarse a la Cámara autonómica.