Los 1.840 m2 de alfombra roja del Festival de San Sebastián se convertirán en bolsas para el Banco de Alimentos - DFG

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 1.840 metros cuadrados de alfombra roja sostenible que se instalarán durante la 74 edición del Festival de San Sebastián, gracias a la iniciativa del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tendrán una segunda vida al finalizar el certamen y se transformarán en 1.200 bolsas reutilizables que serán donadas al Banco de Alimentos de Gipuzkoa.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, han presentado este viernes el proyecto, acompañados por el vicepresidente del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Carlos Martínez, y la directora general de Sutargi, Mariangélica Martínez.

Según han explicado, la iniciativa apuesta así por "aplicar los principios de la economía circular a uno de los elementos más reconocibles de un gran acontecimiento cultural, evitando que un material concebido para un uso temporal se convierta directamente en residuo".

Este año, además, el proyecto incorpora una nueva dimensión social de la mano de Sutargi, entidad encargada de transformar la alfombra recuperada en las nuevas bolsas. El proceso supondrá aproximadamente 350 horas de trabajo inclusivo, desarrollado por personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad.

NUEVAS OPORTUNIDADES

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que iniciativas como esta "permiten demostrar que la transición hacia una economía más circular no consiste únicamente en reciclar más, sino en cambiar la manera en la que utilizamos los recursos y en buscar nuevas oportunidades para los materiales antes de considerarlos residuos".

En este sentido, Asensio ha subrayado que "la alfombra roja es un símbolo del Zinemaldia, pero también puede ser un ejemplo de cómo hacer las cosas de otra manera: lo que hoy acompaña a las estrellas por las calles de Donostia mañana puede convertirse en bolsas para el Banco de Alimentos y, en el proceso, generar empleo inclusivo".

Por su parte, el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha subrayado que "la alfombra roja es uno de los elementos más reconocibles del Festival y representa su dimensión más glamourosa, pero también puede ser un reflejo y altavoz de sus valores".

"Con esta iniciativa queremos reforzar la idea de que es posible conjugar la espectacularidad de un elemento tan emblemático con criterios de inclusión social y respeto por el medio ambiente. Llevamos años demostrando que sostenibilidad, compromiso y glamour pueden y deben ir de la mano", ha destacado.

El vicepresidente del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Carlos Martínez, ha señalado que la continuidad de esta iniciativa "demuestra que la cultura puede ir mucho más allá de su dimensión artística y convertirse en un verdadero punto de encuentro con la comunidad".

Asimismo, la directora general de Sutargi, Mariangélica Martínez, ha señalado que se trata de un proyecto "totalmente alineado con el uso responsable de los recursos disponibles generando oportunidades con impacto real". "Estamos convencidos de que abordar la economía circular como un eje transversal permite que las personas vulnerables no solo encuentren un empleo, sino que se convierta en una oportunidad de desarrollo para poner su talento al servicio del territorio", ha añadido.

La participación de Sutargi refuerza la dimensión de inclusión social y empleo protegido del proyecto con aproximadamente 350 horas de trabajo asociadas a la transformación de la alfombra.