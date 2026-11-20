Acto de inicio de campaña electoral del PNV, a 12 de noviembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responda por sus ocho años de Gobierno y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que explique "qué está dispuesto a pactar con Vox".

En este misma línea, el Lehendakari, Imanol Pradales, se ha dirigido a Sánchez para exigirle menos salir en "Lecturas y más autogobierno", que cumpla la palabra dada a los vascos, y ha preguntado a Feijóo si pretende venir a Euskadi "con más tricornios" y banderas de España.

En el día en que se cumple el 51 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, en un acto del PNV celebrado en Getxo, municipio del que fue alcalde el Lehendakari José Antonio Agirre, Esteban, acompañado del Lehendakari y la cabeza de lista jeltzale por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, ha llamado a los vascos a "votar Euskadi" para que se escuche su "voz con toda la fuerza" el 29N.

El líder jeltzale ha celebrado que hay generaciones enteras en Euskadi que no han conocido una dictadura, que han podido estudiar en euskera y colocar una ikurriña en el balcón de su casa, pero también ha recalcado que "la democracia no es solamente votar", sino también "respetar al diferente". "Es aceptar que hay pueblos que tienen su propia identidad y su propia voluntad política", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que Vox "propone acabar con las autonomías", mientras el PP quiere reforzar la presencia del Estado en Euskadi, y ha señalado que ambas formaciones han alcanzado acuerdos para gobernar juntos.

"El PP se ha opuesto al reconocimiento internacional de las selecciones vascas, ha cuestionado el desarrollo de competencias propias de Euskadi, se ha opuesto con toda su fuerza a la oficialidad del euskera en Europa. Y en materia de memoria democrática, ha impulsado junto a Vox la derogación de leyes destinadas a reconocer a las víctimas del franquismo", ha censurado.

Según ha advertido Aitor Esteban, las diferencias son "de fondo", no "pequeños matices", porque se trata del "modelo de Estado y del futuro de autogobierno vasco". "Se trata de nuestro autogobierno, de nuestra lengua, de nuestras instituciones y de nuestra memoria. Estamos hablando de los pilares básicos de nuestro país y de nuestra democracia, a los que el PP ha dado la espalda", ha remarcado.

El presidente del EBB ha recordado que el PP "se ha subsumido en Vox en Gipuzkoa, renunciando a su propia papeleta", y ha asegurado que en Euskadi es "el Partido Perdido".

CARA A CARA SÁNCHEZ-FEIJÓO

En cuanto al debate televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que se observara "un bloque contra otro bloque, reproches, acusaciones y más reproches". "Sánchez tiene que responder por ocho años de Gobierno, y Feijóo tiene que explicar qué está dispuesto a pactar con Vox", ha pedido.

También ha lamentado que en hora y media de 'cara a cara', ninguno de los dos mencionaran a Euskadi "ni una sola vez". "¿Y todavía pretenden que tengamos que elegir entre uno y otro? ¡La democracia es mucho más que una pelea por las llaves de La Moncloa!", ha subrayado.

LA CASA VASCA

Aitor Esteban ha destacado que el PNV "nació para apuntalar la construcción de la Casa Vasca". Tras admitir que una casa "no es perfecta" y hay "cosas que mejorar", ha considerado que "necesita reformas, ampliarse, adaptarse a los nuevos tiempos".

Por ello, ha dicho que cuando hablan de que los jeltzales son "una póliza de seguro para la Casa Vasca", se refieren "proteger lo construido" y garantizar que se puede "seguir construyendo".

Esteban ha reconocido que hay que construir "más vivienda, más rápido y alcanzar acuerdos que permitan responder a un problema que supera cualquier legislatura".

Además, ha pedido a EH Bildu que explique sus resultados porque, "según las cifras de ayer mismo, en diez años en los municipios de Bizkaia gobernados por EH Bildu se construyeron solo cuatro viviendas protegidas, cuatro en diez años". "Una cosa es dar lecciones sobre vivienda y otra muy distinta construir viviendas, y las soluciones hay que demostrar que funcionan, no solo anunciarlas", ha indicado.

El líder del PNV ha aludido al "reto importante" de la seguridad porque "la seguridad es libertad". "Cuando uno nos dice que está preocupado por la seguridad, nuestra obligación es escuchar, comprender y actuar, con leyes eficaces, con recursos, con una Justicia que responda, con firmeza frente a quienes incumplen reiteradamente la ley y con todas las garantías de un Estado democrático", ha manifestado.

En esta línea, ha advertido que "la seguridad y los derechos no son conceptos enfrentados, son parte de una misma manera de entender la convivencia". Por todo ello, Aitor Esteban ha insistido en que Euskadi "se juega su futuro el 29 de noviembre".

También ha indicado que no está en juego "quién gobierna España" sino "cómo se enfrenta Euskadi a la política del Estado, quién defiende Euskadi, qué voz queremos tener en Madrid, la voz del Grupo Vasco". "Votar a PNV es llevar la voz de Euskadi, la tuya a Madrid", ha enfatizado.

Esteban ha aclarado que el voto "no es solamente un instrumento de rechazo, es también una expresión de identidad, de libertad y de convicción". "¡Vota por lo que crees! ¡Vota Euskadi! No votes contra nadie, no votes por lo que no eres, vota por tus convicciones, por tus ilusiones, por el futuro que quieres construir", ha concluido.

EL 29, EL VOTO DE DEFENSA DE EUSKADI

Por su parte, el Lehendakari, que se ha sumado este viernes a la campaña del PNV, ha advertido que es necesario "garantizar que el día 30 Euskadi siga funcionando, pase lo que pase" y, para ello "hay que defender este pueblo aquí y en Madrid". "El primer acto de defensa es votar PNV el día 29", ha asegurado.

Imanol Pradales ha recordado que "hoy se cumplen 51 años de la muerte del dictador" y ha advertido de que "jamás olvidaremos lo que ocurrió". "No nos vamos a callar jamás, ante quienes pretendan socavar los cimientos de la casa vasca ni ante quienes quieren imponer su modelo para controlar a este Pueblo, jamás", ha dicho.

En alusión a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se han "paseado" por Euskadi y "si te he visto no me acuerdo", se ha preguntado "qué proponen estos dos para este país" porque en sus programas hay "cero referencias" a Euskadi.

Además, ha lamentado que el Estatuto de Gernika siga "sin cumplirse", y se ha dirigido a Sánchez para pedirle "menos cuentos chinos, menos trilerismo político". "Que ya nos conocemos, menos 'Lecturas' y más autogobierno. Cumpla lo firmado y deje de jugar con la palabra dada a este pueblo", ha exigido.

En referencia al PP, ha reclamado a Feijóo que aclare "a qué se refiere con lo de que haya más presencia del Estado" en Euskadi. "¿Va a quitarnos o limitarnos nuestras competencias? ¿Va a traer más tricornios o militares? ¿Va a poner más banderas españolas? ¿O quiere aumentarnos el Cupo?", ha preguntado.

En este punto, ha querido dejar claro al presidente del PP que, "si viene con más tricornios, banderitas y cornetas, o si pretende recentralizar, la puerta de la casa vasca va a estar cerrada con mil llaves, y va a tener a todo un pueblo en frente y de frente".

Para el Lehendakari, "está claro que la agenda vasca no existe ni para Sánchez ni para Feijoo" y que para ambos "el voto vasco es como el Kleenex, de usar y tirar". No obstante, se ha mostrado convencido de que "la ciudadanía vasca no va a caer en la trampa y va a apoyar a quien defiende los intereses de Euskadi en Madrid".

"La garantía se llama PNV. El PNV es quien cuida la casa y quien se ocupa de las cosas de casa. El bienestar se llama PNV, y pase lo que pase en Madrid, no os vamos a fallar", ha precisado.