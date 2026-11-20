BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio-Fronte Zabala ha celebrado este viernes en Portugalete un encuentro de su iniciativa 'Habla con tu diputado', en el que Lander Martínez, candidato al Congreso por Bizkaia, ha defendido la necesidad de dar respuesta a problemas "tan cotidianos" como poder acceder a una vivienda, llenar la nevera o vivir "con tranquilidad".

Martínez ha conversado directamente con vecinos y vecinas para escuchar sus preocupaciones, recogiendo las inquietudes de diferentes personas sobre el elevado precio de los pisos, las dificultades para acceder a un alquiler, el encarecimiento de la cesta de la compra y los obstáculos que encuentran los jóvenes para emanciparse.

"Lo que escuchamos hoy en Portugalete es lo que nos encontramos todos los días en las calles de Euskadi: gente que trabaja, que se esfuerza, que hace todo lo que se supone que tiene que hacer y que, aun así, tiene dificultades para llegar a fin de mes, ha señalado.

En este sentido, ha subrayado la importancia de escuchar directamente a la ciudadanía y convertir sus preocupaciones en políticas concretas. "La política empieza aquí, en nuestras calles y en nuestros barrios, pero tiene que llegar hasta donde se toman las decisiones", ha indicado.

En este sentido, ha recordado avances conseguidos durante los últimos años como la reforma laboral y las subidas del salario mínimo, aunque ha reconocido que "todavía queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras".

Entre sus prioridades, Martínez ha situado la ampliación del parque público de vivienda, los alquileres asequibles, las medidas para aliviar el coste de la cesta de la compra y el fortalecimiento de la sanidad pública.

Asimismo, ha criticado a una derecha que "parece más pendiente de los intereses de la patronal y los grandes propietarios, que de las preocupaciones cotidianas de la gente", y ha abogado por situar las condiciones de vida de la ciudadanía en el centro de las decisiones políticas.

Finalmente, Lander Martínez ha reivindicado la necesidad de contar con una voz vasca "fuerte" en Madrid y la voluntad de Frente Amplio de seguir formando parte del Gobierno de España.

"Queremos que los problemas de nuestros barrios lleguen al Congreso y se conviertan en soluciones concretas. Queremos llevar los problemas de nuestros barrios al Congreso y traer de vuelta derechos que mejoren la vida de la gente", ha concluido.