Oskar Matute - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que confía en el pueblo y "en su gente" y ha afirmado que "Euskal Herria no va a fallar y va a estar a la altura de los tiempos".

El candidato vizcaíno, que ha ejercido su derecho a voto en Gurutzeta Eskola de Barakaldo, ha recordado que a lo largo de la campaña han dicho que no eran unas elecciones "corrientes, que eran unas elecciones con un carácter excepcional, casi de referéndum".

En ese sentido, ha pedido a la ciudadanía "que emita un voto masivo, que lo haga con ilusión y que lo haga con una sonrisa en la boca". "Nosotros confiamos en nuestro pueblo y confiamos en la gente de nuestro pueblo, por eso sabemos que Euskal Herria no va a fallar y que va a estar a la altura de los tiempos. Sabemos que va a hacer un voto con inteligencia colectiva", ha añadido.

Matute ha finalizado deseando que la ciudadanía "exprese su apuesta por el futuro y su apuesta por la dignidad de todas las personas".