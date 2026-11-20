BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que "el día que Bizkaia cambie la orientación de voto", variará "la historia política de este país", y ha advertido de que la formación soberanista está "en ese camino".

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha advertido de que EH Bildu va a hacer "un dique de contención en Madrid" para que la extrema derecha y la derecha extrema "no metan sus sucias manos en la hucha de las pensiones".

Durante un acto político celebrado en Bilbao para recordar los asesinatos de los representantes de HB Santi Brouard y Josu Muguruza, Otegi se ha referido a ambos dirigentes políticos como "trabajadores de ideas" y "sembradores de semillas de libertad para este país".

"Militantes del Movimiento de Liberación Nacional y defensores de un proyecto político que yo hoy no me voy a extender en defender. Independentistas favorables a la soberanía nacional del pueblo vasco", ha dicho.

Otegi se ha referido al momento político actual y ha afirmado que "las mujeres y hombres de EH Bildu y sus militantes" no tienen ningún tipo de ambigüedad y, "entre el autoritarismo y el bloque que apuesta por el progreso, siempre estarán en el bloque que apuesta por el progreso". "En Euskal Herria, en Brasil, en Irlanda y en todos los países del mundo", ha añadido.

Según ha insistido, "esa pregunta ya está despejada" porque "los votos y senadores y diputados de Euskal Herria Bildu se sumarán al bloque que impida a la extrema derecha gobernar en el Estado".

Además, ha asegurado que "hay que nacionalizar el debate" y hacerlo "aquí, en Euskal Herria", y evaluar qué se juegan los vascos en estas elecciones. En este punto, se ha preguntado "cuál es la papeleta que no representa una sigla política". "Porque esto no va de siglas políticas, esto va de proyectos políticos, colectivos", ha señalado.

Arnaldo Otegi ha asegurado que los ciudadanos pueden tener o no "diversas consideraciones con respecto a lo que representa Euskal Herria Bildu y lo que defiende".

"Puede ser crítico o no, puedes apostar más o menos por EH Bildu, pero la pregunta es, ¿quién va a defender Euskal Herria, mejor que EH Bildu, a los trabajadores de este país, a las mujeres de este país, a los euskaltzales, a los solidarios con los presos y a los internacionalistas de este país? ¿quién va a defender más que Euskal Herria Bildu y con mayor eficacia la existencia de un pueblo con identidad nacional?", se ha preguntado.

El líder de la formación soberanista ha asegurado que en Bizkaia se juega un "papel muy importante". "El día que Bizkaia cambie la orientación de voto, cambiará la historia política de este país". "Y estamos en ese camino", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha pedido que Bizkaia vote "por la honestidad, por hacer virar la historia política de este país". "Bizkaia defenderá la casa de nuestra madre", ha apuntado. "El día 29, que gobierne la esperanza, que gobierne Euskal Herria. El día 29, gana la honradez", ha concluido.

MATUTE

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que la formación ha conseguido "que suban las pensiones en general", pero, en particular, que lo hagan las pensiones no contributivas, las pensiones mínimas "y aquellas de las que siempre se olvidan, pero sostienen el pulso de la vida, las mujeres a través de la pensión de viudedad".

"Vamos a hacer un dique de contención en Madrid para que la extrema derecha y la derecha extrema no metan sus sucias manos en la hucha de las pensiones, porque las pensiones no se tocan", ha advertido.

Matute ha añadido que "hace falta un sistema público de cuidados con garantías laborales", con reducción de jornadas o "más derechos para las trabajadoras del hogar" y ha valorado la movilización para conseguirlo. "Hay muchas luchas sin victoria, pero que no hay ninguna victoria sin lucha", ha dicho.

El candidato de la formación soberanista ha señalado que EH Bildu quiere ser "mayoría también en los Parlamentos", para continuar su trabajo, "con humildad, sí, pero con determinación, para no dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora".

"Nos definen los hechos y lo decimos con toda humildad, pero también decimos que hay que hacer más, que hay que hacer mucho más y que hay que solucionar el gran reto de época que tenemos delante de nosotros y nosotras: el problema de la vivienda", ha indicado.

También ha destacado el objetivo de "subir los salarios, bajar los precios y garantizar las pensiones" y para lo que EH Bildu necesita "más fuerza, más determinación y más apoyo popular".

"Necesitamos una mayoría capaz de garantizar avances y la única garantía para hacerla efectiva pasa por la concentración del voto en Euskal Herria Bildu. Sin Euskal Herria Bildu no hay políticas progresistas, sin Euskal Herria Bildu no salen ni saldrán las cuentas", ha concluido.