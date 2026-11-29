Una persona vota durante las elecciones generales, en el Iradier Arena, a 29 de noviembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo en Euskadi ha sido, hasta las 18.00 horas, del 69,34%, lo que supone 16,91 puntos más que en los anteriores comicios al Congreso y Senado celebrados en julio de 2023, cuando a la misma hora la participación ascendió al 52,43%.

Así se recoge en el el segundo balance de participación difundido en la página web del Ministerio de Interior, contabilizado el 100% de las 2.691 mesas abiertas en los tres territorios vascos, de los más de 1,8 millones de electores llamados a las urnas en Euskadi.

Por Territorios, Bizkaia ha registrado un 70,11% de participación en las mesas abiertas, frente al 53,38% de los comicios de 2023, lo que supone un ascenso de 16,73 puntos (637.511 votantes este domingo, por los 480.794 a la misma hora de 2023, lo que supone un incremento de 156.717 votos).

Por lo que respecta a Gipuzkoa, la participación en las mesas habilitadas ha crecido hasta el 68,94%, mientras que en los anteriores comicios generales fue del 52,82%, lo que representa 16,12 puntos más este domingo (387.342 votantes este domingo, representando un ascenso de 93.605 respecto a los 293.737 de 2023).

Por último, en Álava se ha acercado ya a votar hasta un 67,51% de los ciudadanos con derecho a ello, frente al 48,16% que lo habían hecho hace cuatro años, lo que ha supuesto un ascenso de 19,35 puntos (han votado 173.477 ciudadanos hasta las seis de la tarde, con un total de 52.071 más que en 2023, cuando lo hicieron 121.406).