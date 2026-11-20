BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha afirmado que en el PNV están "muy nerviosos, porque siempre iban a las elecciones a recoger las nueces del árbol que otro agitaba, y ahora, sin embargo, saben que van a recoger los resultados de la corresponsabilidad del exceso" del presidente del Goierno, Pedro Sánchez.

"Aquí, además de la política de Sánchez, tenemos que padecer también la política del PNV, que a lo largo de estos años lo único que ha hecho es ser la coartada de Sánchez en Euskadi, para que hiciera todo lo que le ha dado la gana", ha denunciado.

Martínez ha protagonizado este viernes un acto político en Getxo (Bizkaia), acompañada del portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Sergio Sayas, y la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández.

En su intervención, ha culpado al Gobierno Sánchez y al PNV de que en Euskadi se estén pagando los impuestos "más caros", y tanto la cesta de la compra como la vivienda estén "por las nubes", todo ello, gracias a que "el 89% de los proyectos que han presentado el PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados, "apoyado por el PNV". "¡Quién le ha visto al PNV y quién le ve!", ha apostillado.

Además de reprochar a los jeltzales que hablen del Concierto Económico "como si lo hubieran inventado ellos", ha recordado que este "viene de Cánovas del Castillo". "Igual les tenemos que empezar a explicar que los vascos existíamos antes de que estuviera Sabino Arana, porque parece que todo lo hacen ellos. "!Ya vale!", ha exclamado.

AMAYA FERNÁNDEZ

Por su parte, la presidenta de los populares vizcaínos ha destacado que la formación jeltzale está agitando el "espantajo del miedo, porque sabe que hay un 'voto frontera' del PNV con el Partido Popular". "Sabe que hay muchas personas, muchos vizcaínos, muchos vascos, que han votado en otras elecciones al PNV, han confiado en que iba a defender sus intereses, pero han visto que no está defendiendo los intereses de los vizcaínos, y ahora van a votar al PP y, por eso, también introduce el miedo en esta campaña", ha añadido.

En este punto, ha recordado que el PNV habla como si fueran a venir "las siete plagas de Egipto en materia de autogobierno". "¿Acaso piensa el PNV que los vizcaínos y los vascos nos hemos olvidado que fue un gobierno del PP con mayoría absoluta el que prorrogó con carácter indefinido el Concierto Económico? Con mayoría absoluta. No necesitábamos al PNV para nada", ha destacado.

El acto electoral ha sido clausurado por el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Sergio Sayas, quien ha advertido de que las elecciones "no se ganan desde el cabreo, las elecciones se ganan en la urna", por lo que ha instado a llenar las urnas de votos al PP "porque es la única opción para sacar a Sánchez" de la Moncloa.

"Llevamos ya ocho soportando el gobierno de Pedro Sánchez de la degradación, de la decadencia y de la corrupción. En estos ocho años, mucha gente se ha cabreado y mucha gente ha dicho en muchos momentos: ¿y yo qué puedo hacer y cómo le echamos a este de la Moncloa?. Bueno, pues el momento es ahora. Lo que puedes hacer es votar al Partido Popular, porque hay muchos motivos para el cabreo", ha manifestado.

"VOTAR CON CABEZA"

En este sentido, ha sostenido que "el cabreo no llena las urnas, no cambia gobiernos, lo que cambia gobiernos es votar con cabeza y con responsabilidad", por lo que ha asegurado que "el único voto que sirve para sacar a Sánchez de la Moncloa es el voto al Partido Popular. Ningún otro".

Según ha alertado, "el voto que no sirve es el de quien ha sido el mayor palmero de Sánchez, su salvavidas en todo momento y su soporte para la indecencia y para la corrupción, y eso es lo que ha sido el PNV". "Que nadie piense que el PNV va a hacer una cosa diferente a la que lleva haciendo ocho años, soportando la indecencia y la corrupción de Pedro Sánchez", ha expresado.

Tras señalar que "si el PNV hubiera querido, Sánchez llevaría años fuera de la Moncloa", ha incidido en que la formación liderada por Aitor Esteban "se lo ha permitido, se lo ha consentido y le ha avalado".

En este punto, ha recordado que el PNV fue quien aprobó el decreto "intervencionista, sectario y demoledor para la vivienda que machaca las propiedades". "Si el PNV hubiera votado que no en la Diputación Permanente, ese decreto no hubiera sido aprobado", ha resaltado.

SOLO VOTO AL PP

Por tanto, ha defendido que, "quien vote al PNV, tiene que saber que su voto es a Pedro Sánchez. Quien vote a Bildu, tiene que saber que su voto es a Pedro Sánchez. El que vote a Vox, con su voto ayuda a Pedro Sánchez". "Solo el que vota al PP hace presidente Alberto Núñez Feijóo", ha destacado.

Para el representante popular, Sánchez no ha traído el progreso, sino "la indecencia y la corrupción", para añadir que, "quien ha progresado con el Gobierno de Pedro Sánchez, han sido los corruptos socialistas y los palmeros de Sumar". "A esos les ha ido fenomenal", ha ironizado.

Frente a ello, ha afirmado que a los españoles no les ha ido bien, sino que lo que ha hecho el Gobierno Sánchez ha sido "convertir a las clases medias en vulnerables, porque la gente que antes tenía un salario medio, podía vivir con comodidad pagando la luz, pagando el gas, haciendo la compra, repostando gasolina, pagando el alquiler y pagando la hipoteca".

"Hoy la gente que cobra un salario medio tiene que elegir entre repostar gasolina o comer carne o pescado. El 20% de los españoles se declara pobre o en riesgo de pobreza, y esto era el Gobierno progresista. No, esto es el Gobierno de la hipocresía nacional", ha manifestado.

POLÍTICA "HIPÓCRITA"

En sus palabras, lo "único que han hecho es política hipócrita, como los sindicatos, que va el otro día y nos dicen que ahora se manifiestan por la vivienda. ¿Ahora? ¿Ocho años después os manifestáis por la vivienda? ¿Qué pasa? ¿Que en estos últimos ocho años no os habíais enterado del drama nacional? ¿O es que os habíais sentado tan mal y se os habían indigestado las gambas y se os había impedido eso ver la realidad?", ha preguntado.

En este sentido, ha insistido en que "es una absoluta hipocresía salir a las calles ahora de palmeros de un Gobierno, después de haber estado ocho años soportando la subida de los precios, la indecencia del precio de la vivienda, la corrupción de un Gobierno de izquierdas que debería defender a la clase vulnerable y que lo único que han defendido es a los corruptos del Partido Socialista".