La 32ª edición de FANT Bilbao se celebrará del 8 al 16 de mayo y tendrá como imagen a Batman

Cartel de la 32ª edición de FANT Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao - FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará su 32ª edición del 8 al 16 de mayo y tendrá como imagen a Batman, uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics, que también ha protagonizado numerosas películas en cine y televisión.

Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck o Robert Pattinson han dado vida al personaje de Batman en la gran pantalla, pero su primera aparición fue en 1966, con el actor norteamericano Adam West, según han recordado desde el consistorio.

"Batman the movie" es un largometraje relacionado con la serie de televisión del mismo nombre, de gran éxito en la época, que se estrenó en julio de 1966 (en el Estado lo hizo en el 79). En esta adaptación del popular cómic de Bob Kane, Batman y Robin se enfrentan a un grupo de criminales entre los que se encuentran sus eternos rivales Joker y El Pingüino.

En el cartel de FANT 2026, con una estética que recuerda el origen ilustrado de Batman en DC, se presenta al Caballero Oscuro como un espectador más en su butaca de cine, disfrutando de su ciudad, que en lugar de ser Gotham City, es el 'skyline' de Bilbao.

Este personaje estará bien presente en la programación del Festival con la proyección de la película "Batman", de Tim Burton, que se podrá ver el martes 24 de marzo en los cines Golem-Alhóndiga de Azkuna Zentroa, sede principal del festival. Este pase cinematográfico se enmarca en el ciclo PreFANT, preludio de toda la programación que está por llegar en el próximo mes de mayo.

La entrada será gratuita, siendo necesario recogerla previamente en la taquilla, el mismo día de la proyección, a partir de las 16.30 horas. Todas las personas que acudan con merchandising (camisetas, bolsas o programa) relacionado con el FANT, así como con algún elemento relacionado con Batman, tendrán prioridad a la hora de retirar sus invitaciones.

PREESTRENO DE "AVES DE CORRAL" DE ANTONIO VICENT

Tras "Decorado" y "Gaua", FANT continuará su ciclo PreFANT el próximo 17 de febrero con el preestreno del largometraje "Aves de corral", ópera prima del director Antonio Vicent. La película se proyectará a las 19.30 horas en la Sala 1 de los cines Golem Alhóndiga y contará con la presencia del director.

La entrada es libre hasta completar el aforo. Será necesario recoger invitación en las taquillas del cine a partir de las 16.30 horas del mismo día del pase. En este caso también tendrán prioridad a la hora de retirar sus entradas todas las personas que acudan al preestreno con merchandising relacionado con el FANT.

Ese mismo día por la mañana, presentarán la película ante los medios de comunicación el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, la directora de FANT, Amaia Domingo, y el director Antonio Vicent, así como otras personas del equipo.

"PROYECTOS EN EUSKERA

Junto a la exhibición de películas para el público general y medios especializados, el apoyo a la creación audiovisual es uno de los objetivos del Festival de Cine Fantástico, especialmente a aquellos trabajos realizados en euskera, tal y como se recoge en las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023 - 2033. Por eso, FANT impulsa por tercer año una convocatoria para promover proyectos para la producción de un cortometraje de género fantástico en euskera, cuyo plazo finaliza el sábado 28 de marzo.

Los proyectos elegidos optan a un premio dotado con 5.000 euros, para facilitar la realización de un cortometraje. En el marco del Festival, los y las participantes presentarán y defenderán sus proyectos (podrá presentar un máximo de dos, que no podrán exceder los 20 minutos de duración) en una sesión abierta al público ante un jurado especializado nombrado al efecto.