La 39ª edición de la muestra "Bilbao Metal Pop-Rock" de Aste Nagusia abre este jueves su plazo de inscripción

Cartel de la 39ª edición de la muestra "Bilbao Metal Pop-Rock" de Aste Nagusia - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá este jueves el plazo de inscripción para la 39ª edición de la Muestra "Bilbao Metal Pop-Rock", un escaparate consolidado dentro de la programación musical de Aste Nagusia que busca impulsar el talento local y que en sus 38 años de andadura ha dado a conocer a alrededor de 600 grupos y/o artistas de Bilbao y Bizkaia.

El plazo para inscribirse, que comenzará a partir de las 10.00 horas de este jueves, permanecerá abierto hasta el sábado 16 de mayo a las 23.59 horas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La inscripción deberá realizarse exclusivamente a través de la web municipal, www.bilbao.eus, donde también se pueden consultar las bases. Podrán participar grupos o solistas residentes en Bizkaia, que tengan al menos una persona integrante empadronada en el Territorio Histórico.

La Muestra volverá a ser un espacio abierto a una amplia variedad de géneros: Metal, Pop, Rock, Folk, Rap y Hip Hop con la única excepción del Jazz. Además, con el objetivo de seguir promoviendo la diversidad, el jurado valorará especialmente las bandas con presencia femenina y aquellas que presenten canciones en euskera.

Para participar, será necesario rellenar un formulario online y adjuntar cuatro temas originales en formato mp3 o wav; una fotografía del grupo o artista y un historial musical en formato doc, docx o pdf.

Las bandas seleccionadas actuarán en directo en la Sala Bilborock durante la semana grande bilbaína. Cada concierto tendrá una duración de 45 minutos (máximo 50), y se permitirá un máximo de dos versiones o adaptaciones por actuación.

Un jurado profesional, formado por periodistas y especialistas musicales, será el encargado de seleccionar las 15 propuestas, que se sumarán a la banda ganadora del premio Aste Nagusia en el certamen Villasound 2026. Los conciertos se celebrarán en dos pases diarios: a las 20.00 y a las 21.00 horas.