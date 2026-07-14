Los 40 Sessions Aste Nagusia y el Fiestazo Megastar completan el cartel de conciertos de la semana grande de Bilbao

Archivo - Concierto en Aste Nagusia de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

Los 40 Sessions Aste Nagusia, con el cantante Martín Urrutia, y el Fiestazo Megastar, con los artistas Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys, completan el cartel de conciertos que se celebrarán en los escenarios de Abandoibarra y Parque Europa durante la Semana Grande de Bilbao, que se celebrará entre el 22 y 29 de agosto, según ha dado a conocer el Ayuntamiento bilbaíno.

Tal y como ya informó el Consistorio, los anuncios se han realizado de manera progresiva a través de los canales oficiales municipales en redes sociales, en Bilbao Udala y Bilbao Jaiak en Instagram, Facebook y TikTok principalmente, así como en el perfil del Ayuntamiento en Spotify, mediante la lista de reproducción titulada "Aste Nagusia 2026 - Soinu Banda".

El Ayuntamiento anunció el pasado 9 de junio el primer concierto de Aste Nagusia, concretamente el que ofrecerá En tol Sarmiento (ETS) el 26 de agosto en el Parque Europa. Con las publicaciones realizadas esta mañana en redes sociales, ya se conocen los últimos espectáculos del Parque Europa: Los 40 Sessions Aste Nagusia y el Fiestazo Megastar, de los días 28 y 29 de agosto, respectivamente. De esta forma, el consistorio completa el cartel de dos de los principales escenarios musicales de la Semana Grande bilbaina.

Abandoibarra volverá a convertirse en el gran escenario de las noches de Aste Nagusia con ocho conciertos consecutivos, mientras que el Parque Europa acogerá cuatro citas musicales que completarán la programación musical de las fiestas bilbainas. En conjunto, la propuesta apuesta por la presencia de artistas euskaldunes, la diversidad de estilos y una oferta pensada para públicos de todas las edades.

Así, los grupos y artistas que se subirán al escenario de Abandoibarra, del sábado 22 al sábado 29 de agosto, serán Zea Mays, Leire Martínez, Mirua, Serafín Zubiri junto a la Banda Municipal de Música de Bilbao, Urtz con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), Bebe, Cobardes y M-Clan.

Por su parte, el Parque Europa, del miércoles 26 al sábado 29 de agosto, acogerá las actuaciones de En tol Sarmiento (ETS) de la mano de Gaztea, Walls, Los 40 Sessions Aste Nagusia con el DJ y locutor Óscar Martínez y el cantante Martín Urrutia y el Fiestazo Megastar presentado por el DJ Guillem Climent con las y los artistas Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys.

Los escenarios de Abandoibarra y Parque Europa volverán a ser dos de los principales puntos de encuentro de las noches de Aste Nagusia, dentro de una programación musical que, un año más, se extenderá por diferentes espacios de la ciudad con propuestas gratuitas para todos los públicos, según ha destacado el ayuntamiento.

CONCIERTOS DE ABANDOIBARRA

En cuanto a los conciertos de Abandoibarra, que serán a las 23.30 horas, el sábado 22 de agosto la programación arrancará con Zea Mays, una de las bandas de rock más reconocidas de Euskadi. Con casi tres décadas de trayectoria, el grupo bilbaino repasará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera y ofrecerá un adelanto de su nueva etapa creativa, mientras ultima la grabación de un disco cuya publicación está prevista para finales de 2026.

El domingo 23 de agosto será el turno de Leire Martínez, que llegará a Bilbao para presentar en directo "Historias de aquella niña", su álbum debut como solista. Tras una consolidada trayectoria sobre los escenarios, la artista mostrará al público esta nueva etapa de su carrera musical.

El lunes 24 de agosto se subirá al escenario Mirua, una de las bandas emergentes con mayor proyección de la escena musical vasca. El grupo guipuzcoano, ganador del Premio Harrobia de Gaztea en 2021, presentará en Bilbao una propuesta que fusiona pop, electrónica e indie experimental y que continúa creciendo tras la publicación de "Miruenea", su primer álbum de estudio.

Por otro lado, el martes 25 de agosto actuarán Serafín Zubiri junto a la Banda Municipal de Música de Bilbao, dirigida por Iñaki Urkizu, con un espectáculo en el que repasarán algunos de los grandes éxitos de Miguel Ríos. El concierto reunirá sobre el escenario la voz del cantante navarro y el sonido de la formación bilbaína en un homenaje a una de las figuras más emblemáticas del rock español.

El miércoles 26 de agosto será el turno de Urtz, que compartirá escenario con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), mientras que el jueves 27 de agosto llegará Bebe, inmersa en la gira conmemorativa del 20º aniversario de "Pafuera Telarañas", el álbum con el que irrumpió en la escena musical y obtuvo un amplio reconocimiento estatal e internacional.

La artista extremeña repasará en la Villa algunos de los temas que han marcado su trayectoria, en un concierto que recorrerá las distintas etapas de una carrera caracterizada por un estilo muy personal que fusiona pop, flamenco y música indie.

El viernes 28 de agosto actuará Cobardes, que este año celebra su décimo aniversario con la publicación de "Balance de daños", su tercer álbum de estudio. La banda navarra llegará a Bilbao en plena gira de presentación de este último trabajo, con un repertorio que combina sus canciones más recientes con algunos de los temas que han marcado su trayectoria.

El sábado 29 de agosto, M-Clan pondrá el broche final a la programación de Abandoibarra. Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez celebran tres décadas de trayectoria con una gira muy especial que recorrerá diferentes escenarios durante 2026.

CONCIERTOS DEL PARQUE EUROPA

Los conciertos del Parque Europa, que comenzarán a las 00.00 horas, arrancarán el miércoles 26 de agosto con En Tol Sarmiento (ETS), que atraviesa un momento especialmente significativo tras la publicación de "Konkista" y el reciente anuncio de "Etxean", un espectáculo de gran formato con el que regresará a casa en 2027.

El jueves 27 de agosto será el turno de Walls, que este año ha publicado "El día que me olvides", el trabajo más personal y maduro de su trayectoria. El artista murciano regresará a Aste Nagusia antes de iniciar la gira con la que recorrerá distintas ciudades del Estado a partir del próximo otoño.

El viernes 28 de agosto el escenario acogerá Los 40 Sessions Aste Nagusia, un espectáculo de 90 minutos que combinará la sesión del DJ y locutor de LOS40 Óscar Martínez con la actuación en directo del cantante Martín Urrutia. El público podrá disfrutar de un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop, el dance y la música urbana, junto al directo del artista vasco, que tras darse a conocer como finalista de Operación Triunfo 2023 ha iniciado su carrera en solitario con la publicación de su álbum debut, "La Insolación".

El sábado 29 de agosto, el Fiestazo Megastar pondrá el broche final a la programación del Parque Europa con una gran fiesta musical presentada por el DJ de Megastar FM Guillem Climent. El espectáculo reunirá sobre el escenario a Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys, cinco artistas que representan algunas de las propuestas emergentes más destacadas del pop, el rock y la música urbana del panorama estatal.