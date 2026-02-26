Archivo - Cadena de montaje - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 45% de las empresas industriales alavesas espera un crecimiento de su producción en los próximos meses, mientras que el 40 cree que se mantendrá su actividad productiva y el 15%, que disminuirá, según una encuesta de la Cámara de Comercio.

Este informe constata que las empresas industriales alavesas prevén un aumento de su producción, cartera de pedidos y ventas, y pequeñas caídas en exportaciones y en el empleo, para los próximos meses, en comparación con el cuarto trimestre de 2025.

La 'Encuesta de Coyuntura Industrial' de la Cámara de Comercio correspondiente al cuarto trimestre de 2025 se realizó durante el mes de enero de 2025 a partir de las respuestas de 91 empresas que dan empleo a un total de 4.839 trabajadores.

Según este estudio, un 45% de las empresas esperan un crecimiento de la producción, el 40% experimentaran un mantenimiento y el 15% la disminuirá.

A su vez, en el 43% de las empresas habrá un aumento en las ventas, el 15% prevé una caída y el 42% restante espera estabilidad. En cuanto a las exportaciones, un 2% espera un incremento, mientras que el 14% de las empresas consultadas apuesta por un descenso. El 84% restante piensa que se mantendrán las ventas exteriores.

Respecto a las personas ocupadas, el 2% de las empresas incrementará su plantilla y el 89% mantendrá estable su número de trabajadores, mientras que realizará recortes de empleo el 10%.