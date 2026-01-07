La 59 edición del PIN de Navidad llena el BEC con 215.125 visitantes

Atracción del PIB de Navidad en BEC de Barakaldo - BEC

BILBAO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 59 edición del Parque Infantil de Navidad (PIN) ha vuelto a llenar el Bilbao Exhibition Centre (BEC) entre el 13 de diciembre y el 5 de enero con un total de 215.125 visitantes que han podido disfrutar de una oferta completa de ocio dirigida a niñas, niños, jóvenes y familias.

A lo largo de los 22 días que han permanecido abiertos, los pabellones 1, 3 y 5 del recinto vasco han dado la bienvenida a grupos escolares, familias y cuadrillas llegadas principalmente de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Cantabria, Burgos, Navarra y La Rioja.

Según ha informado el BEC en un comunicado, el Parque Infantil de Navidad/Umeen Gabonetako Parkea ha albergado "una amplísima oferta de actividades lúdicas, atracciones y deporte", combinación a la que "el público continúa respondiendo de manera muy positiva, tal como lo reflejan los datos de la presente edición".

Además, ha subrayado, "un año más, la implicación de las entidades y empresas que participan en el PIN ha sido clave para poder construir un amplio recorrido con propuestas educativas y de ocio para todas las edades", en alusión a BBK Klima, la Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaibus, el Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía (EVE), Garbiker, Interbiak, Laboral Kutxa, la Autoridad Portuaria de Bilbao, Telepizza y Metro Bilbao.

Por su parte, el espacio STEAM Gunea ha ocupado un lugar destacado como zona innovadora diseñada para despertar vocaciones científicas entre los/as más pequeños/as.

Su programación -desarrollada por Elhuyar, con el apoyo de Innobasque y de los Departamentos de Educación y de Ciencia, Universidades e Innovación del Ejecutivo vasco y que contó con el patrocinio de Iberdrola, ha tenido "una muy buena acogida", con alrededor de 10.000 visitantes, casi el doble que en la edición anterior. Durante la semana escolar han participado cerca de 1.200 escolares, y la franja de edad mayoritaria se ha situado entre los 6 y los 10 años.

El equipo de PIN ha valorado esta edición, en la que, tal como ha subrayado, "se han cumplido los principales objetivos del proyecto: despertar el interés por las disciplinas STEM y acercarlas al ocio y tiempo libre, visibilizar referentes, trabajar competencias transversales, aumentar la confianza y autoestima en estas disciplinas, promover la igualdad, fomentar el uso del euskera y crear un espacio accesible e inclusivo".

Además, ha destacado que uno de cada dos niños y niñas ha participado acompañado de su familia, "una cifra superior a la del año pasado y que refuerza el impacto positivo de la ciencia compartida en el ámbito familiar". También ha explicado que este "balance satisfactorio" se ha visto reforzado por la labor del equipo encargado de la dinamización, integrado por 17 monitoras y monitores que trabajan en ciencia y tecnología.

Entre los contenidos más exitosos se han situado los talleres de pelotas saltarinas, paper circuits, light painting, las huellas del bosque, gafas de realidad virtual, pirámides holográficas, extracciones de ADN y demostraciones de química y electricidad.

A su juicio, el área de atracciones del PIN ha estado "más completa que nunca", con 33 propuestas diseñadas para ofrecer experiencias variadas a niñas y niños de todas las edades. La oferta ha abarcado desde atracciones para peques -como Baby Cadenas, Baby Hommer Simpsom, Scalextric, Txiki Park o las Tortugas Ninja infantiles- hasta atracciones pensadas para quienes buscan emociones más intensas, como el Saltamontes, el Toro Mecánico, el Barco Pirata, el Martillo o los autos de choque.

El PIN/UGP ha mantenido su "compromiso con la inclusión", aplicando medidas específicas para facilitar el disfrute de las personas con diversidad funcional, como la adaptación de iluminación y sonido en los primeros días y condiciones especiales de acceso mediante la Tarjeta Acreditativa de Discapacidad.

Por último, Bilbao Exhibition Centre ha vuelto a colaborar con Cruz Roja Bizkaia en la campaña de recogida de juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, en su apuesta solidaria.

DEPORTE

El deporte también ha tenido un papel destacado a lo largo de toda la edición, y ha sido el aliado para fomentar hábitos de vida saludables desde la infancia. Gracias a la colaboración de las federaciones vizcaínas de las distintas disciplinas, niñas y niños han podido practicar baloncesto, balonmano, béisbol, miniatletismo y tenis de mesa.

Además, Laboral Kutxa ha incorporado este año el skate al PIN con clases de iniciación y sesiones libres tuteladas, acercando el deporte urbano a los y las más pequeños/as.

El broche final a esta 59a edición llegó el 5 de enero con la celebración de la VIII Carrera de Navidad del PIN, organizada por BEC en colaboración con la Federación Atlética Vizcaína, en la que 520 personas compartieron un rato entre amigos y familia en el pabellón 2.