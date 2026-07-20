El 61 Jazzaldia entregará los Premios Donostiako Jazzaldia al comienzo de los conciertos de la Plaza de la Trinidad - JAZZALDIA

SAN SEBASTIÁN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 61 Jazzaldia entregará los Premios Donostiako Jazzaldia al comienzo de los conciertos de la Plaza de la Trinidad de San Sebastián. Así, este próximo jueves 23 lo recibirán David Murray y Joe Lovano, mientras que el sábado 25 será el turno de Miguel Martín, exdirector del festival donostiarra.

Los Premios Donostiako Jazzaldia se otorgan a artistas que actúan en el Jazzaldia en reconocimiento a las trayectorias musicales y por haberse convertido en referente para varias generaciones de músicos. Además, en 2026, Miguel Martín, el que fuera director del festival hasta 2025, recibirá este galardón en reconocimiento a su labor como "figura clave en la consolidación del Jazzaldia como uno de los eventos culturales más importantes de Euskadi".

Durante más de cincuenta años, David Murray "ha estado dando forma al sonido del Jazz moderno: audaz, creativo, arraigado en la tradición, pero siempre traspasando fronteras", han señalado desde el certamen donostiarra.

Ha publicado más de 200 álbumes y ha colaborado con artistas de la talla de Max Roach, Randy Weston, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Taj Mahal, Mal Waldron, Amiri Baraka, Jerry Garcia, Doudou N'daye Rose, Cassandra Wilson, Jason Moran, Macy Gray, Omara Portuondo, Saul Williams, Vijay Iyer, Quest Love, Black Thought y Gregory Porter. Al Jazzaldia vino por primera vez en 1992 y en esta edición actuará por sexta vez en los escenarios donostiarras.

Por su parte, Joe Lovano es una "figura esencial" del Jazz contemporáneo. El saxofonista de Cleveland, que en esta edición actuará por quinta vez en el Jazzaldia, destaca por una trayectoria dedicada a "la búsqueda constante de nuevas sonoridades".

Lovano ha trabajado con Woody Herman, Dr. Lonnie Smith, Mel Lewis, Bob Brookmeyer, Paul Motian, Carla Bley, Bill Frisell, Enrico Rava, Jacob Bro, Tony Bennett, Abbey Lincoln, Charlie Haden, John Scofield, Gunther Schuller, Elvin Jones, McCoy Tyner, Ed Blackwell, Herbie Hancock, Dave Holland, Hank Jones, Dave Liebman, Michael Brecker, Dave Douglas, Judi Silvano, Ravi Coltrane, Chucho Valdés, Ornette Coleman, Diana Krall, entre muchos otros.

Finalmente, Miguel Martín ha sido "una figura clave en la consolidación del Jazzaldia como uno de los eventos culturales más importantes de Euskadi". Se incorporó al Comité Organizador en 1978, en la 13 edición, ha sido director del Jazzaldia de 1984 a 2026 y director de la Unidad de Música de Donostia Kultura desde 2007.

Gran aficionado y "profundo conocedor de la música en general y del Jazz en particular", ha transformado el Festival "haciéndolo crecer hasta lo que es hoy en día: una referencia a nivel mundial, un festival abierto a la ciudad y una cita anual por donde han pasado y pasan los mejores músicos del mundo". Miguel Martín fue galardonado en 2016 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.