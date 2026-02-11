El 66,5% de las personas investigadoras en Osakidetza son mujeres y el 42,5% lidera equipos de investigación

Investigadoras de Osakidetza - DEPARTAMENTO DE SALUD

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 66,5% de las 2.622 personas investigadoras en el ámbito de la salud en Osakidetza son mujeres y, dentro del grupo de mujeres investigadoras, el 42,52% son responsables de grupos de investigación, según datos publicados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Servicio Vasco de Salud con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Con motivo de esta conmemoración, el Departamento de Salud y Osakidetza han recordado que las mujeres y las niñas desempeñan "un papel decisivo en las comunidades científicas y tecnológicas y debe reforzarse su participación".

En este sentido, han puesto en valor los avances dados en el liderazgo de las mujeres en la investigación, "hasta el punto de que casi el 67% de las personas investigadoras son mujeres y, además, entre las investigadoras, el 42,5% lideran los proyectos".

En Osakidetza, han destacado, de las 2.622 personas investigadoras en el ámbito de la salud 1.745 son mujeres y 877 hombres, lo que constituye un porcentaje del 66,55% mujeres y del 33,44% de hombres respectivamente. Así mismo, han añadido que si se tiene en cuenta dentro del grupo de mujeres investigadoras cuántas son responsables de grupos de investigación, el porcentaje es del 42,52%.

Por otro lado, han señalado que otras iniciativas surgidas desde la base de las organizaciones sanitarias de Osakidetza y lideradas en su diseño y desarrollo por profesionales de la salud de la red asistencial son los proyectos Bottom Up.

Estos proyectos incluyen buenas prácticas, proyectos que mejoren la calidad de los servicios que se prestan a pacientes, proyectos organizativos innovadores o la adopción de iniciativas ya desarrolladas en otras organizaciones. La filosofía de estos proyectos es generar conocimiento y promover la innovación en las organizaciones sanitarias.

Según los datos recogidos por distintas organizaciones de servicios, de los 76 Bottom UPS aceptados, el 72% han sido liderados por mujeres y el 28% por hombres. Además, destaca que en Osakidetza el 80% de la plantilla está formada por mujeres, un dato que refleja "la fuerte presencia femenina en el sistema sanitario público vasco", según ha remarcado el Departamento.

Este 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Osakidetza ha puesto en valor los avances realizados y reafirma su compromiso con "seguir impulsando la participación de las mujeres en la investigación y la innovación".

En ese sentido, desde el Departamento de Salud han recordado que el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Osakidetza 2025-2028 "recoge este compromiso de forma explícita, especialmente en su dimensión dedicada a la innovación e investigación, que persigue aumentar la presencia, la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en estos ámbitos clave para el futuro del sistema sanitario".

Según ha asegurado Osakidetza, "el camino recorrido es importante, y tiene en su hoja de ruta seguir avanzando para que cada vez más mujeres puedan investigar, innovar y liderar proyectos que transformen la salud y la ciencia desde una perspectiva verdaderamente igualitaria".

La Consejería de Salud ha recordado que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró este día en su resolución del 22 de diciembre de 2015 y recuerda que "el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades son imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña".