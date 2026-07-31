El 68,34% de las madres optó por la lactancia materna tras el nacimiento de sus bebés en 2025 en Euskadi

Banco de Leche Materna en Euskadi - IREKIA

BILBAO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 68,34% de las madres optó por la lactancia materna en exclusiva tras el nacimiento de sus bebés en 2025 en Euskadi, lo que supuso dos puntos más que el año anterior. El año pasado, además, se garantizó la lactancia de 184 bebés prematuros o de bajo peso gracias a la donación de 96 madres, que aportaron 415 litros de leche materna.

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha destacado que Osakidetza atiende la lactancia materna "como una prioridad de salud pública", y una de las líneas de trabajo del Pacto Vasco de Salud, por su papel en la promoción de hábitos saludables desde los primeros meses de vida y en el refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria.

Tal como ha recordado, Osakidetza dispone de consultas de lactancia materna en atención primaria y especializada para acompañar a las madres y a sus bebés en el inicio y mantenimiento de esta práctica, "considerada por la evidencia científica como una de las intervenciones con mayor impacto positivo en la salud materna e infantil tras el nacimiento".

En Atención Primaria, 143 matronas repartidas por todas las Organizaciones de Servicios Integradas (OSI) de Osakidetza se ocupan de la atención a la lactancia materna. La primera consulta se realiza en la cita de postparto con la matrona de referencia, una vez que la mujer ha recibido el alta hospitalaria.

En ese primer encuentro se atienden las dudas y dificultades más habituales, como el dolor, las grietas, los problemas de agarre, la ganancia de peso del bebé o la producción de leche. La mayoría de los casos se resuelven en este primer nivel asistencial "gracias a la atención temprana y cercana", ha apuntado el Departamento de Salud.

Cuando la situación es más compleja, las madres y sus bebés son derivados a las consultas de referencia hospitalaria, donde un equipo multidisciplinar realiza una valoración completa y establece un seguimiento individualizado. Estas consultas están atendidas por matronas, pediatras, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios con formación experta en lactancia materna, que trabajan de forma coordinada en red.

Osakidetza complementa esta atención con talleres de lactancia en todas las OSI y con sesiones prenatales grupales en las que se explica cómo funciona la lactancia, qué puede esperarse en los primeros días y qué recursos existen si aparecen dificultades.

EUSKADI, REFERENTE EN LACTANCIA MATERNA

El Gobierno vasco ha subrayado que Euskadi ha consolidado en 2025 "su posición como referente estatal en lactancia materna". El pasado año, el 68,34% de las madres vascas optó por la lactancia materna exclusiva tras el nacimiento de sus bebés. A los seis meses, la cifra se situó en el 35,66%.

En ambos casos, los datos reflejan un aumento de dos puntos respecto a 2024, lo que, para el Departamento de Salud, confirma "la consolidación de una estructura asistencial que favorece el inicio y la continuidad de la lactancia materna exclusiva, en línea con los objetivos del Pacto Vasco de Salud".

El Banco de Leche Materna garantizó durante el año pasado la lactancia de 184 bebés prematuros o de bajo peso gracias a la donación de 96 madres, que aportaron 415 litros de leche materna. Desde su creación en 2017, el Banco de Leche Materna ha contado con 710 madres donantes y ha recibido un total de 3.200 litros de leche humana, con los que se ha podido garantizar la alimentación de 977 bebés.

En Euskadi hay actualmente 12 puntos de recogida de leche materna, repartidos entre hospitales y otros centros de la red sanitaria. Entre los hospitales están Cruces, Txagorritxu, Donostia, Urduliz, Gernika y el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos (CVTTH) en el Hospital Universitario Galdakao-Usansolo.

El resto de puntos se encuentra en las sedes del CVTTH de Durango (Ambulatorio), Vitoria (Ambulatorio Olagibel), Donostia (Manuel Lekuona) y Bilbao (Bombero Ettxaniz), además de los ambulatorios de Arrasate y Eibar.

Cualquier mujer sana que haya sido madre entre tres semanas y seis meses antes, y que esté dando el pecho a su bebé sin dificultades, puede ser donante. Para ello, puede contactar con el Banco de Leche Materna de Osakidetza a través de su pediatra, su profesional de enfermería o su matrona de zona, en el teléfono 944 579 375 o en el correo bancolecheeuskadi@osakidetza.eus.