Las 692 empresas del Parque Tecnológico de Euskadi facturaron 9.257 millones en 2025, un 12,3% más que en 2024

Parque Tecnológico de Euskadi - PARQUE TECNOLÓGICO DE EUSKADI

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las 692 empresas del Parque Tecnológico de Euskadi, en las que trabajan 24.395 personas, la gran mayoría en empleos de alta cualificación, facturaron conjuntamente 9.257 millones de euros en 2025, un 12,3% más que en el ejercicio anterior.

Estos datos, que forman parte del Informe de Actividad Anual del Parque Tecnológico de Euskadi, reflejan un crecimiento sostenido de todos los indicadores principales. Tanto el número de empresas acogidas (+3%), como la facturación conjunta (+12,3%) y la plantilla (+3%) han registrado incrementos significativos, que en algunos casos han sido "muy relevantes", como en el apartado de inversión dedicada a I+D, que ha crecido un 30%, con 854 millones de euros en 2025 frente a 660 millones en 2024, según ha informado el Parque Tecnológico de Euskadi.

Asimismo, el informe pone de manifiesto el posicionamiento "privilegiado" del Parque Tecnológico de Euskadi y sus seis campus (Zamudio/Derio, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Leioa, Hernani y Abanto) en el desarrollo de las políticas de promoción económica, ya que los sectores considerados estratégicos dentro del Plan de Industria 2030 del Gobierno Vasco (sectores HAZI e IRABAZI) representan ya el 76% de la facturación total.

En concreto, los sectores más destacados han sido el Aeroespacial, el Biosanitario, las Soluciones Digitales Avanzadas, la Fabricación Avanzada, la Energía y la I+D.

Por volumen de facturación, los sectores HAZI más relevantes han sido el Aeroespacial (2.787 millones de euros) y las Soluciones Digitales Avanzadas (1.380 millones de euros). En el ámbito del empleo, lidera el sector de I+D, con 4.710 personas, seguido por Energía (3.980 personas).

En este sentido, la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco y presidenta de Parque Tecnológico de Euskadi, Jaione Ganzarain, ha manifestado que "el incremento de la inversión en I+D confirma que Euskadi cuenta con una base sólida para afrontar los grandes retos industriales de los próximos años".

"La actividad de nuestros parques tecnológicos, articulada en torno a un modelo multicampus, permite acelerar proyectos transformadores con impacto real en la competitividad del país y en la evolución de la industria vasca hacia un nuevo nivel tecnológico", ha añadido.

Asimismo, Ganzarain ha avanzado que, "como respuesta al crecimiento de la actividad de las empresas instaladas y su demanda de espacios, y también a la necesidad de reservar espacios para atraer proyectos estratégicos, Parque Tecnológico de Euskadi impulsa su expansión en el Territorio con diferentes iniciativas".

TALENTO Y CUALIFICACIÓN

Además de alcanzar un nuevo máximo en el número de personas empleadas, con un total de 24.395 profesionales en plantilla, en lo que respecta a cualificación, se mantiene la presencia mayoritaria de licenciaturas y doctorados -representan el 62% del total- pero al mismo tiempo se constata un incremento del número de personas procedentes de la FP, que ya son 6.272.

Este avance, ha apuntado Ganzarain, es especialmente significativo si se tiene en cuenta el impacto de la iniciativa FP/Parke, promovida anualmente por el Parque Tecnológico de Euskadi para facilitar el contacto entre empresas y estudiantes de bachillerato de cara a optar por las opciones científico-tecnológicas.

Así, en 2025, más de 1.000 estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer 'in situ' algunas de las empresas Parke, que por su parte, han hecho llegar habitualmente al Parque Tecnológico de Euskadi su interés en incorporar perfiles técnicos formados en la FP.

Otro dato relevante es el porcentaje de personal dedicado a I+D, que involucra ya a 7.707 personas (frente a 7.369 en 2024) y donde se ha registrado también un ligero aumento del empleo femenino, hasta alcanzar el 42%.

En este sentido, desde el Parque Tecnológico han destacado que el número de compañías con más de 50 personas en plantilla que disponen de Plan de Igualdad creció un 9,5% en 2025, alcanzando ya las 186 empresas.

En cuanto al dato referido a la presencia de mujeres en puestos de dirección, en 2025 este índice creció medio punto hasta alcanzar el 22,5%, lo que supone un porcentaje destacado si se compara con el 12% a nivel general en Euskadi, según consta en el informe anual de AED.

A nivel de plantillas, la diferencia entre empleo masculino y femenino en las empresas del Parque Tecnológico de Euskadi se mantiene estable, con un 60% de hombres y un 40% de mujeres.

Asimismo, 4.751 personas empleadas tenían menos de 30 años a 31 de diciembre de 2025, lo que refleja la apuesta de las empresas Parke por "la promoción del talento, la creación de oportunidades y la renovación de las plantillas".