La 76ª edición de la Feria de Santo Tomás de Bilbao acogerá en el Arenal 243 casetas y 166 puestos el 21 de diciembre

Asier Abaunza, Nora Sarasola y Lara Martín - BBK

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 76ª edición de la Feria de Santo Tomás de Bilbao, organizada por BBK, acogerá el domingo 21 de diciembre, en el recinto del Arenal de la capital vizcaína, un total de 243 casetas y 166 puestos de venta directa de productos locales, que representan a 117 personas productoras. Además, a través de su proyecto BBK Klima, la fundación bancaria vizcaína promoverá el reciclaje de vidrio con el objetivo de "reforzar su compromiso con la sostenibilidad".

BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y Bisubi Fundazioa, la fundación de cocineros y cocineras de Bizkaia, han dado a conocer este jueves los detalles de la cita con el sector agro del territorio, en la que cada año participan alrededor de 100.000 personas, según sus estimaciones.

Desde las nueve de la mañana y hasta las 20.00 horas de la tarde, el Arenal bilbaíno y su entorno abrirán 243 casetas, de las cuales 166 estarán dedicadas a la venta directa de producto baserritarra, representando a 117 personas productoras, junto a 12 txosnas que completan la oferta gastronómica y festiva de este Santo Tomás.

Durante la presentación, la directora de Obra Social en BBK, Nora Sarasola, ha señalado que "un año más, en BBK hemos organizado esta feria con mucha ilusión y empeño por parte de todos los agentes que colaboramos para mantener viva esta tradición que conecta a las personas con nuestro territorio y nuestros valores".

Sarasola ha añadido que se trata de "una ocasión para recordar el espíritu original de la azoka de Santo Tomás, cuando los y las baserritarras bajaban a la ciudad a pagar sus rentas y vender sus productos".

Sin embargo, ha añadido, "hoy en día, en un contexto en el que lo rural y lo urbano se relacionan de nuevas maneras, también la feria evoluciona y se llena de nuevos valores y significados, como la solidaridad, la sostenibilidad y el compromiso colectivo con el primer sector".

ALUBIAS SOLIDARIAS

Este año, Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa (BISUBI) volverá a encargarse de coordinar la propuesta más solidaria del mercado de Santo Tomás y demostrar que la gastronomía puede ser una herramienta para generar cohesión social e impulsar la sostenibilidad.

Para ello, desde primera hora de la mañana, sus integrantes, voluntarios y colaboradores, cocinarán 4.500 raciones de alubias de Gernika, con sus sacramentos. Para repartirlas, contarán con el apoyo de personas voluntarias de BBK y diversas entidades sociales. Las raciones solidarias podrán degustarse por 4 euros en la zona de los Tinglados.

Con la intención de que se aproveche "al máximo" la comida y evitar el desperdicio alimentario, el público podrá también adquirir raciones solidarias para llevar a casa (8 euros). Además, todo lo que sobre, se envasará y repartirá entre las personas del territorio que más lo necesiten.

Cada euro recaudado se traducirá en apoyo directo a asociaciones que trabajan por la inclusión social y el bienestar en Bizkaia. En esta ocasión, el importe íntegro se donará al Centro de Acogida Lagun Artean, la asociación para la inclusión de las personas sordas Gregorio Ybarra, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea, y la asociación de familias de menores transexuales Naizen.

El pasado año se recaudaron 16.000 euros a través de las acciones gastrosolidarias llevadas a cabo en la feria de Santo Tomas y este año BBK confía en repetir la buena acogida de la iniciativa.

FERIA SOSTENIBLE

Sarasola ha incidido en que Santo Tomas será de nuevo "una feria de kilómetro 0 y respetuosa con el medioambiente", para añadir que "los puestos y txosnas usarán vasos reutilizables y bolsas biodegradables para reducir residuos y evitar plásticos de un solo uso".

Habrá asimismo contenedores de reciclaje para facilitar una recogida eficiente de los residuos y la Ekokuadrilla, un grupo de jóvenes de una escuela de teatro, estará presente para "concienciar" al público asistente. Además, la organización recomienda el uso del transporte público como alternativa sostenible y para evitar atascos.

NUEVA ACCIÓN BBK POR EL RECICLAJE

Para fomentar el reciclaje de vidrio BBK, a través de su proyecto BBK Klima, pondrá en marcha este año una nueva acción con el objetivo de "promover y fortalecer" el reciclaje de vidrio durante la Feria de Santo Tomás, mediante una dinámica participativa que incentive la correcta gestión de residuos y contribuya a la eficiencia, sostenibilidad y mejora ambiental del evento.

A través de un mecanismo "lúdico y gratuito", se invita a las personas asistentes a participar activamente en el reciclaje de vidrio. La iniciativa prevé la recogida de 5.000 botellas de vidrio, con un total de 250 mochilas como premio.

Los asistentes podrán acercarse de manera gratuita a cualquiera de las dos carpas de BBK situadas en el Arenal para participar en la acción. Por cada botella de vidrio entregada para su reciclaje, la persona participante recibirá una papeleta. Al abrirla, descubrirá al instante si ha sido premiada con una de las mochilas disponibles.

En cuanto a la distribución por materias primas de las casetas, desde primera hora de la mañana, las y los productores desplegarán en sus puestos una gran variedad de productos locales divididos en 10 categorías.

Así, el sector de Hortalizas dispondrá de 20 casetas, Conservas de 17 stands, Carnes y Derivados de 14, Leche y Derivados de 24 casetas, Miel de 14 casetas, Pan y Pasteles de 32, Plantas de 4, Sidra y Txakoli de 24, Frutas de 8 y Varios de nueve puestos.

BBK volverá a reconocer el trabajo "bien hecho", a través de un concurso con premios en las categorías de Frutas, Hortalizas, Queso (oveja y cabra), Miel, Pan, Txakoli (blanco, berezia, rosado y tinto) y Sidra.

El concurso incluirá además varias menciones especiales, como al mejor puesto de la azoka, el apoyo al relevo generacional a través del premio a la persona productora joven, así como la fidelidad al mercado, con el reconocimiento a la trayectoria en Santo Tomás. La entrega de premios tendrá lugar en una gala que se celebrará el día 21 de enero en la Sala BBK.

Por otra parte, para acercar el consumo y el conocimiento del producto y productores locales a la ciudadanía, volverá a llevarse a cabo la iniciativa "Zenbat da?", de manera que aquellas personas que se acerquen al emplazamiento de BBK en la feria, delante del Kiosko, tendrán que adivinar el precio exacto de una cesta compuesta de productos de las y los baserritarras que participan en BBK Azoka.

Para ello deberán adquirir previamente un producto en cualquiera de los puestos del Mercado de Santo Tomás. La entrega de la cesta se llevará a cabo también el día 21 de enero en la Sala BBK.

ESTACIONAMIENTO Y PARKINGS

En colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao, BBK activará una serie de medidas para facilitar el estacionamiento y las labores de retirada de enseres y excedentes tras la finalización del trabajo de las productoras y productores en la Azoka.

Así, pondrá a disposición de los y las baserritarras plazas gratuitas en el parking del Arenal, para todos aquellos vehículos inferiores a 2,15 metros de altura, desde las 00.00 horas del 21 de diciembre hasta las 24.00 horas.

Para vehículos superiores a 2,15 m de altura, habilitará una zona de aparcamiento reservada en el parking exterior de la Basílica de Begoña, de 08.00 a 24.00 horas del día 21.

Asimismo, BBK ha acordado la reserva de un espacio en la Plaza Ernesto Erkoreka, junto al Consistorio, destinado a la carga de los enseres y excedentes de los puestos, con el fin de facilitar la salida del recinto a los y las productoras que decidan marcharse de la Azoka tras terminar su labor. Dicho espacio funcionará en horario de 14.00 de la tarde a 18.00 horas.