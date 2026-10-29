El 90,6% de la población vasca de 15 o más años hizo en 2026 uso de Internet

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 90,6% del conjunto de la población vasca de 15 y más años, hizo uso de Internet en Euskadi, al conectarse en los últimos tres meses, bien en el hogar, el centro de trabajo o de estudio o en otro lugar, hasta alcanzar las 1.769.100 personas, lo que representa 0,9 puntos porcentuales más que en 2025.

Según datos elaborados por Eustat, es, como en años anteriores, entre la población de 65 y más años, donde más aumentó el porcentaje de población usuaria de Internet en 2026, lo que suponen 22.100 personas más que el año previo y 3,1 puntos porcentuales más, hasta situarse en el 69,6% del total de dicho segmento de edad.

Pese a este repunte, mantiene cifras muy alejadas del grupo de 55 a 64 años (97,5%) y especialmente de los grupos de edad menores de 55 años, donde prácticamente toda la población es usuaria de Internet.

Los hombres usuarios de Internet representan el 91,9% de la población masculina, en tanto que las mujeres usuarias suponen el 89,3% del total y la brecha de género se sitúa en 2026 en 2,6 puntos porcentuales, 0,8 puntos superior al registrado en 2025. En 2026 destaca que hay 7.000 mujeres internautas más en la franja de edad de 65 y más años que el año anterior.

TERRITORIOS

Álava es el territorio histórico donde el porcentaje de personas usuarias es más elevado (92,3%), creciendo en 1,1 puntos porcentuales con respecto a 2025; le sigue Gipuzkoa con el 90,8% y un aumento de 1,5 puntos porcentuales y, por último, Bizkaia con el 89,9% y un incremento de 0,4 puntos porcentuales.

Por lo que respecta a las tres capitales vascas, la situación es similar a la observada en los territorios históricos aunque Vitoria-Gasteiz es la capital con la proporción de población usuaria de internet más elevada (92,3%), 2,5 puntos porcentuales por encima de Bilbao (89,8%) y 2,2 puntos porcentuales superior a la de San Sebastián (90,1%).

A nivel comarcal, la diferencia alcanza los 3,2 puntos porcentuales entre la comarca con el porcentaje de población usuaria más elevado (Estribaciones del Gorbea, con el 92,7%) y la de porcentaje más bajo (Markina-Ondarroa, con el 89,5%).

En relación con la actividad, se observa que el uso de Internet está generalizado entre la población estudiante y la ocupada, alcanzando el 100,0% y el 99,6%, respectivamente.

Por otro lado, el colectivo formado por la población inactiva y desempleada presenta un uso de Internet menor, situándose en el 76,2%. Este grupo, sin embargo, ha registrado un aumento respecto a 2025, con un incremento de 1,9 puntos porcentuales.

El idioma de navegación más utilizado por internet es el castellano (97,1% de la población usuaria de internet), seguido del euskera (20,8%) y del inglés (17,4%). Prácticamente la totalidad de la población usuaria de Internet accede desde el domicilio particular (99,3%).

USOS

Asimismo, también casi la totalidad de la población usuaria de Internet utiliza los servicios para comunicarse y acceder a la información (99,7%). Las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, son las más empleadas por los usuarios de Internet (97,1%).

Este tipo de herramientas se emplea de forma mayoritaria, con porcentajes superiores al 90,0%, independientemente de la edad, el sexo o la relación con la actividad. Son las personas de 65 años y más quienes menos utilizan estas aplicaciones, con un porcentaje del 93,2% de la población usuaria de Internet de ese grupo de edad. Este porcentaje equivale al 64,9% del total poblacional de 65 y más años, lo que supone un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Entre estos servicios de comunicación y acceso a la información destacan también: buscar información sobre bienes y servicios (86,4%), recibir o enviar correos electrónicos (84,5%) y leer noticias, periódicos o revistas de actualidad (78,3%).

Los servicios para entretenimiento y creatividad son utilizados por el 89,6% de la población usuaria, con especial incidencia en la población más joven: prácticamente la totalidad de la población entre 15 y 24 años (99,8%) utiliza este tipo de servicios, entre los cuales destacaría el servicio para escuchar música (97,0%).

El siguiente grupo usuario de los servicios de entretenimiento y creatividad es el de 25 a 44 años (98,0%). La actividad que registra el mayor aumento es ver películas o vídeos bajo demanda, actividad realizada por el 61,4% de la población usuaria (3,1 puntos porcentuales más que en 2025). Por el contrario, el servicio que más ha disminuido es ver contenidos de vídeo de sitios para compartir, que realiza un 61,2% de la población usuaria (5,7 puntos porcentuales menos).

El 63,3% de la población usuaria de Internet ha recurrido a la administración electrónica y entre los diferentes servicios facilitados por las administraciones, la obtención de información es el más frecuente (59,5%). Se estima que 1.360.300 personas han utilizado la banca electrónica (76,9% de la población usuaria, 1,9 puntos porcentuales más que en 2025).

DIFERENCIAS GÉNERO

Entre los servicios que ofrece Internet, el 66,4% de las mujeres utiliza los servicios relacionados con la salud, como buscar información sobre temas de salud (59,6%, 13,3 puntos porcentuales más que los hombres usuarios); además, el 61,9% de las mujeres participa en redes sociales (7,5 puntos más que los hombres) y el 56,0% utiliza servicios relacionados con viajes y alojamiento (4 puntos más).

Entre los hombres, por su parte, el 81,4% lee noticias, periódicos o revistas de actualidad (6 puntos porcentuales más que las mujeres), el 63,4% ve contenidos de vídeo de sitios para compartir (4,3 puntos más que las mujeres usuarias) y el 33,7 % juega o descarga juegos (7,4 puntos más).

En el comercio electrónico también se encuentran diferencias según sexo: el 80,5% de las mujeres compra ropa, calzado y accesorios (14,9 puntos porcentuales más que los hombres), el 41,3% adquiere productos de cuidado personal e higiene (14,4 puntos más) y el 35,0 % compra entradas para eventos culturales (1,7 puntos más).

Entre los hombres, por su parte, el 28,5% compra material deportivo, excluyendo ropa y calzado (11,1 puntos más que las mujeres), el 24,6% adquiere equipamiento electrónico (13,3 puntos más) y el 13,1% compra vehículos y piezas de repuesto (9,2 puntos más).

En relación con el uso del ordenador en los últimos tres meses, la proporción en la población es del 68,8%. En este aspecto, los hombres usuarios de ordenador representan el 71,6% de la población masculina, frente al 66,2 % de las mujeres, con lo que la brecha de género se sitúa en 5,4 puntos porcentuales, la misma que en 2025.

EQUIPAMIENTOS TIC HOGARES

En 2026, el 92,7% de las viviendas dispone de acceso a Internet en sus hogares, 0,6 puntos porcentuales más que en 2025. En términos poblacionales, el 95,9% de las personas de 15 y más años, 1.872.500 personas, puede acceder a Internet en su domicilio.

Por su parte, el 75,6% de los hogares de vascos dispone de ordenador, lo que supone que el 82,8% de la población tiene un ordenador en su vivienda. En el 98,8% de los hogares está presente el teléfono móvil, de modo que el 99,4% de la población de 15 y más años tiene acceso a uno.

Por último, el teléfono móvil tiene una presencia más generalizada y presenta menores diferencias; está presente prácticamente en la totalidad de las familias con hijos y/o hijas, y de las formadas por parejas solas (99,9%) y del 96,6% de las formadas por personas solas.