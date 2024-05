Bideguren asegura que solo EH Bildu representará a la flota y al sector pesquero vasco en Europa "como es debido"

La senadora y ex alcaldesa de Bermeo, Idurre Bideguren, en un acto de campaña con el sector pesquero en Ondarroa.

La senadora defiende la necesidad de estar en Europa para que los fondos europeos "lleguen a las necesidades de la flota vasca"



BILBAO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora de EH Bildu y ex alcaldesa de Bermeo Idurre Bideguren ha considerado necesario "tener voz en Europa" y ha asegurado que solo la coalición abertzale representará a la flota y al sector pesquero vasco en Europa "como es debido", porque lucharán por "tomar medidas en base a criterios técnicos y científicos, con transparencia y evitando discrecionalidades".

En el marco de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Idurre Bideguren ha visitado este viernes el puerto de Ondarroa para hablar de política pesquera y de las necesidades de la flota vasca.

Según ha afirmado, el sector pesquero es "estratégico para Euskal Herria y no solo por su impacto económico, cultural y social en los pueblos de nuestra costa", sino también porque "estamos hablando de garantizar la soberanía alimentaria en un contexto de crisis alimentaria previsible".

Bideguren ha dicho que en las instituciones europeas "se escucha cada vez con más frecuencia el concepto de soberanía estratégica" y "nos unimos porque EH Bildu hace tiempo que habla de eso". "Debemos garantizar productos básicos en nuestra actividad productiva y reducir nuestra dependencia de otros países", ha añadido.

En ese sentido, ha subrayado que el pescado es "un alimento básico" y ha señalado que "para garantizarlo hace falta liderazgo público para contribuir a la viabilidad del sector y a la búsqueda de la sostenibilidad de la pesca" porque, según ha advertido, "si fallaran la una o la otra, no tendríamos sector ni pescado".

Por ello, en este caso, Idurre Bideguren ha considerado importante el trabajo de centros de investigación como Azti para "conocer bien la situación de cada especie en cada momento y poder elaborar planes de gestión del sector a medio plazo en función de las posibilidades de pesca".

A su entender, "ése es el camino para dar una garantía mínima a esta actividad y, en definitiva, para hacer las inversiones y para convertir el sector en más atractivo para las nuevas generaciones". "Desde nuestro punto de vista, es la manera de garantizar la sostenibilidad, el medio ambiente y la economía", ha remarcado.

PESCA ILEGAL

Además, ha indicado que, "teniendo en cuenta que importamos grandes cantidades de pescado, es imprescindible controlar la pesca ilegal, no declarada y no regulada".

Según ha dicho, "no es lícito encontrar en el mercado productos que no cumplan los estándares europeos (laborales, medioambientales)", ya que esto "amenaza al sector porque no se puede competir en esas condiciones".

Además, ha apuntado que "la pesca ilegal importada también amenaza el ecosistema marino" y ha advertido que "la creciente demanda mundial de productos pesqueros está aumentando la presión sobre los recursos naturales y su explotación no sostenible acabará con el ecosistema marino".

Por tanto, ha mantenido que "el cumplimiento de las normativas requiere medidas de control más estrictas" y ha considerado que "las graves infracciones que cometen países como China deben tener consecuencias" y que el consumidor "debería tener información completa de lo que compra, incluidas las condiciones de sostenibilidad de la actividad pesquera".

"ESTAR EN EUROPA"

A quienes se preguntan "para qué tenemos que estar en Europa", Bideguren les ha dicho que "los que vivimos la pesca de cerca lo sabemos bien" porque "las posibilidades de pesca que tiene la flota vasca, las cuotas, se deciden en Europa".

Por ello, ha asegurado que en EH Bildu lucharán por "tomar medidas en base a criterios técnicos y científicos, con transparencia y evitando discrecionalidades".

También ha defendido la necesidad de estar en Europa para que los fondos europeos "lleguen a las necesidades de la flota vasca, por ejemplo, para modernizar la flota, cuando se encuentra algún problema con alguna especie y para satisfacer las necesidades de la flota vasca y de la industria de servicios, conservera y naval de su entorno". "Hay que tener nuestra voz allí y solo un representante vasco representará a la flota vasca y al sector pesquero vasco como es debido", ha defendido.

Y para eso, ha insistido en la necesidad de estar "en los espacios de decisión y conseguir que nuestro pueblo sea representado" por EH Bildu. "Por eso, nos uniremos a otras naciones sin estado porque es importante dar pasos para de ser la Europa de los Estados a la Europa de los pueblos", ha concluido.