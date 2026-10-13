ABAO Bilbao Opera inaugura su 75ª temporada con cuatro representaciones de 'La traviata'

Presentación de 'La traviata' - ABAO

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

ABAO Bilbao Opera inaugura su histórica 75ª Temporada con 'La traviata', de Giuseppe Verdi, una de las obras más populares, emocionantes y universales del repertorio operístico, que se representará los días 17, 20, 23 y 26 de octubre con el patrocinio de la Fundación BBVA.

Según han informado desde la ABAO, la elección de La traviata posee un "profundo valor simbólico", ya que fue una de las óperas que acompañaron los inicios de la actividad lírica organizada por la Asociación y llegó a Bilbao por primera vez el 30 de diciembre de 1953.

Más de siete décadas después, regresa para abrir una temporada extraordinaria que da comienzo a tres años de celebraciones en torno a un doble aniversario: la 75ª Temporada de ópera en Bilbao y los 75 años de historia de la Asociación.

La nueva temporada celebra el compromiso de generaciones de socios, instituciones, artistas, colaboradores y espectadores que han hecho posible una trayectoria que suma 1.153 representaciones, 134 títulos diferentes, 44 compositores y más de medio centenar de producciones propias.

Estrenada en 1853 e inspirada en 'La dama de las camelias', de Alexandre Dumas hijo, La traviata fue una obra revolucionaria para su tiempo. En lugar de héroes históricos o personajes legendarios, Verdi presentó a una mujer "real, vulnerable y marginada por la sociedad".

"Más allá de su historia romántica, La traviata constituye una crítica feroz contra la hipocresía social, las apariencias y los prejuicios. Una reflexión sobre la libertad individual y el precio que muchas veces exige la autenticidad", han explicado.

La soprano Jessica Pratt encarna a Violetta Valéry, un personaje que requiere el virtuosismo técnico y la intensa capacidad dramática de la intérprete británica. Junto a ella regresa el tenor mexicano Javier Camarena, artista de "enorme prestigio internacional y una de las voces más queridas" por el público de ABAO. Como Alfredo Germont, Camarena dará vida a un personaje "impulsivo, apasionado y profundamente humano", han detallado.

Gabriele Viviani completa el terceto protagonista como Giorgio Germont, padre de Alfredo que condiciona el destino de los protagonistas. Reconocido por su trayectoria en los principales teatros internacionales, Viviani aporta la "autoridad vocal, elegancia y riqueza expresiva que exige el personaje".

Al frente de la parte musical estará el maestro Francesco Ivan Ciampa, que dirigirá a Euskadiko Orkestra en una partitura donde "conviven elegancia, lirismo, pasión y tragedia".

El Coro de Ópera de Bilbao, dirigido por Esteban Urzelai, desempeña un papel fundamental en la creación de los ambientes sociales y festivos que contrastan con la soledad de la protagonista. La propuesta escénica de Mario Pontiggia, creada para el Teatro Massimo de Palermo, sitúa la acción en la atmósfera refinada y elegante de la Belle Époque.

Su puesta en escena combina una estética clásica con una cuidada espectacularidad visual inspirada en los lenguajes Art Nouveau y Art Déco.

"La suntuosa escenografía de Francesco Zito y Antonella Conte, el lujoso vestuario de Zito y el refinamiento de la iluminación de los salones y encuentros sociales de Bruno Ciulli, recrean un universo de glamour y sofisticación en contraste con la fragilidad emocional de la protagonista", han concluido desde la ABAO.