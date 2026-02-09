ABAO Bilbao Opera lleva a escena 'Maria Stuarda' de Donizetti con cuatro funciones en febrero

Presentación de la ópera Maria Stuarda - ABAO BILBAO OPERA

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

ABAO Bilbao Opera llevará a escena los días 14, 17, 20 y 23 de febrero la ópera 'Maria Stuarda' de Gaetano Donizetti, uno de los títulos imprescindibles del "bel canto" y parte de la conocida "trilogía de las reinas" del compositor.

La presentación de la ópera ha tenido lugar este lunes en la sede de ABAO Bilbao Opera, en la que han comparecido el presidente de ABAO Bilbao Opera, Juan Carlos Matellanes, el director artístico, Cesidio Niño, además del director musical, director de escena y los intérpretes.

'Maria Stuarda' aborda la rivalidad histórica entre María Estuardo, reina católica de Escocia, y Elisabetta I de Inglaterra, protestante, a partir de un encuentro ficticio previo a la ejecución de la monarca escocesa por traición. La ópera plantea un intenso duelo entre dos mujeres enfrentadas por el poder y por el amor, atrapadas en un entramado de intrigas y traiciones en un mundo dominado por los hombres.

El papel protagonista de María Estuardo, uno de los más complejos del repertorio donizettiano por sus exigencias vocales y dramáticas, será interpretado por la soprano Yolanda Auyanet, Premio Nacional de Música 2024. La mezzosoprano rusa Maria Barakova, que debuta en ABAO, dará vida a Elisabetta I, un personaje de gran temperamento y autoridad, han detallado.

El reparto se completa con el tenor Filip Filipovic, que se estrena en ABAO como Roberto, conde de Leicester, objeto de deseo de ambas reinas, junto al bajo Manuel Fuentes en el papel de Giorgio Talbot, Cristina del Barrio como Anna Kennedy y Milan Perisic como Lord Guglielmo Cecil, estos dos últimos también debutantes en la temporada bilbaína.

Iván López Reynoso, director principal de la Ópera de Atlanta, estará al frente de la Euskadiko Orkestra. El Coro de Ópera de Bilbao, dirigido por Esteban Urzelai, completa el apartado musical.

De forma paralela, ABAO Bilbao Opera ha organizado un programa de actividades culturales de acceso libre, que incluye conferencias divulgativas en Bilbao, Getxo y Santander, una edición en directo del 'podcast' "Concierto Desorden" el 12 de febrero en el Bizkaia Aretoa-EHU, y una sesión del ciclo 'El ABC de la Ópera' el 15 de febrero en la Universidad de Deusto dedicada a 'Maria Stuarda' y a la obra de Donizetti.