Abierta la inscripción a las Becas Basque Global Industry que permiten realizar prácticas en universidades y entidades

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SAN SEBASTIÁN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
Fomento San Sebastián ha abierto, hasta el día 21 de septiembre, la inscripción a las BecasBasque Global Industry que permiten realizar prácticas profesionales en universidades y entidades internacionales. Estados Unidos, Canadá, Australia, Costa Rica, Yakarta o Kuala Lumpur son algunas de las opciones de esta edición.
Según ha informado, los y las menores de 30 años con un grado universitario o un título de Formación Profesional (FP) de Grado Superior ya pueden solicitar una nueva edición de las becas Basque Global Industry, anteriormente conocidas como Basque Global Training.
El programa ofrece una beca con una dotación económica de 1.785 euros brutos al mes para realizar prácticas profesionales durante un mínimo de seis meses en universidades, centros de investigación y entidades internacionales de distintos países, en proyectos relacionados con el perfil académico de cada participante.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 21 de septiembre a través de 'www.fomentosansebastian.eus'. Las incorporaciones a los diferentes destinos se realizarán entre octubre y enero.
Para acceder al programa es necesaria titulación universitaria de grado o formación profesional de grado superior; título oficial de inglés que acredite nivel B2 en caso de universitarios/as de grado y nivel B1 para formación profesional de grado superior; empadronamiento en la Comunidad Autónoma Vasca y tener menos de 30 años.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de septiembre y las fechas de salida hacia los diferentes destinos serán entre octubre y enero.