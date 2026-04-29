Abierta la inscripción para la XII Carrera y Marcha Contra el Cáncer en Gipuzkoa, el 10 de mayo en San Sebastián

Presentación de la carrera Contra el Cáncer en Gipuzkoa. - CONTRA EL CÁNCER EN GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inscripción para la XII Carrera y Marcha Contra el Cáncer en Gipuzkoa, que se celebrará el 10 de mayo en San Sebastián, está ya abierta. Como novedad este año, la carrera estrena recorrido y, a día de hoy, se han inscrito más 2.400 personas, lo que supone un crecimiento de un 26% en la participación respecto al año pasado.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, la presidenta de Contra el Cáncer en Gipuzkoa, Marisa Arriola, la concejala donostiarra de Servicios Sociales y Acción Comunitaria, Maria Jesús Idoeta, y el concejal de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, han dado cuenta de que las inscripciones están abiertas hasta el 7 de mayo a las 23.59 horas y se pueden realizar online.

Además, las personas que se inscriban antes del 6 de mayo podrán beneficiarse de un descuento en los parking de la Concha y Okendo gestionados por la empresa Telkpark.

Por ello, por segundo año consecutivo, antes de la carrera, a las diez menos cinco de la mañana el recorrido se realizará en la modalidad de Handbike gracias a la participación del Club Deportivo Kemen de Personas con Discapacidad. Al final de la carrera, también participarán corredores voluntarios que empujan a personas con movilidad reducida para que puedan completar la prueba de la mano del grupo de corredores CorreAmbi.

La prueba, que tiene cinco kilómetros de distancia, comenzará a las 10.00 horas en Alderdi Eder, con final en el mismo lugar. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados y clasificadas y para la primera persona socia de Contra el Cáncer en Gipuzkoa tanto en categoría femenina como masculina.

Además, al igual que en años anteriores, la carrera cuenta con la categoría para menores de 23 años. También habrá trofeos para el primer y la primera corredora de esta categoría. Tras la carrera, tendrán lugar la marcha y marcha nórdica abierta a todos los públicos que partirá a las 11.30 horas desde Alderdi Eder con una distancia de tres kilómetros y con regreso al mismo punto de salida.

Previo a la salida de la marcha, a las 10.45 horas, todos los asistentes podrán disfrutar de una clase de Zumba de la mano de Eureka Dance Studio. Además, habrá música con el grupo de trikitilaris y charanga de Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskola. También se habilitará una zona de juegos y de ciencia para los más pequeños.

RECORRIDO

En cuanto al cambio de recorrido, desde Contra el Cáncer en Gipuzkoa han explicado que busca "ofrecer un trazado más cómodo para el corredor, evitando la estrechez de Satrustegi y minimizar el impacto del tráfico de la ciudad".

Así, tras salir de Alderdi Eder, los corredores se dirigirán por el carril izquierdo hacia el Kursaal. A la altura de la Gran Vía, realizarán un giro de 180 grados para desandar el camino por el carril contrario y pasar de nuevo por Alderdi Eder. Desde allí, cruzarán la calle Hernani y enfilarán la Avenida de la Libertad hacia el túnel del Pico del Loro. Antes de entrar en el túnel, girarán de nuevo 180 grados y regresarán por la carretera hasta incorporarse a la acera a la altura de La Perla, en la plaza Clara Campoamor.

Desde este punto y hasta la meta, los corredores avanzarán junto a la barandilla de la Concha para entrar finalmente en Alderdi Eder por el paseo marítimo. A día de hoy, se han inscrito más 2.400 personas a la carrera y a la marcha, suponiendo un crecimiento de un 26% en la participación respecto al año pasado.