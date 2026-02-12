Abierta al tráfico la GI-636 en Irun (Gipuzkoa) tras permanecer cortada por la caída de un árbol a causa del viento

Reiterada de un árbol en la GI-636 - AYUNTAMIENTO DE IRUN

SAN SEBASTIÁN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera GI-636 entre los barrios de Behobia y Artia de Irun (Gipuzkoa) se ha reabierto tras permanecer varias horas cortada al tráfico debido a la retirada de un árbol -un ejemplar de tilo- que había caído a la vía por las fuertes rachas de viento.

Según ha informado el Ayuntamiento irundarra, se ha procedido a la tala y retirada del ejemplar por motivos de seguridad y la circulación en el tramo mencionado recuperará la normalidad total a lo largo de la jornada.

Asimismo, cabe destacar que la cabecera de Zaisa de la Línea 1 Zaisa-Hospital del servicio de Irunbus se ha trasladado al ambulatorio de Dunboa hasta nuevo aviso. Por otro lado, desde el Consistorio se ha mantenido el contacto con los centros escolares de la ciudad a fin de minimizar las afecciones en sus rutas escolares.

Además, las rachas de viento han generado otras incidencias en la ciudad, como un desprendimiento de revestimientos de fachada en la calle Monte Aldabe o de partes de la fachada en la avenida Rodrigo Salís, además de la rotura de un panel publicitario en el campo de fútbol de San José Obrero, entre otras.

Entre las incidencias leves, destacan contenedores volcados o la caída a la vía pública de mobiliario urbano u otros elementos como ramas o cristales.