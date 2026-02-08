Abiertas hasta el próximo día 26 las ayudas a proyectos de atención social de presos en cárceles de Euskadi

Archivo - Entrada del centro penitenciario Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Entidades sin ánimo de lucro pueden solicitar al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco hasta el próximo día 26 ayudas para llevar a cabo proyectos comunitarios de resocialización y atención social de personas penadas privadas de libertad dependientes de los centros penitenciarios vascos, así como de apoyo en la ejecución de penas y tratamiento de personas penadas en medio penitenciario, abierto y comunitario.

Según recogen las bases de la convocatoria, a las que ha tenido acceso Europa Press, se subvencionarán proyectos de intervención para la deshabituación, tratamiento, seguimiento e inserción social de personas privadas de libertad tanto en medio penitenciario como en medio abierto, con problemas de adicciones con o sin sustancias psicoactivas, desde un modelo bio-psico-social.

También se dotarán proyectos de intervención psicoterapéutica, psicoeducativa, y socioeducativa para la atención, tratamiento y acompañamiento individual y/o grupal a personas privadas de libertad tanto en medio penitenciario como en medio abierto, así como programas de tratamiento especializados bien por el colectivo especialmente vulnerable al que se dirige, bien por el tipo de delitos que aborda: violencia de genero, violencia sexual, violencia intrafamiliar, delitos violentos, económicos, de discriminación y odio, contra la seguridad vial, en defensa del medio ambiente, protección de animales, entre otros.

Otros planes subvencionables son los destinados a favorecer los procesos de inclusión sociolaboral de personas privadas de libertad tanto en medio penitenciario como en medio abierto: programas de orientación, formación, fomento de empleo, ocupacionales, intermediación, acompañamiento social en los itinerarios de inserción socio-laborales, etc. que complementen de forma integral con acompañamiento, asesoramiento o gestión de prestaciones la oferta de Lanbide y de Aukerak.

OCIO EDUCATIVO

Del mismo modo, se dotarán proyectos de actividades socio-culturales de ocio educativo que impulsen el desarrollo de habilidades personales, sociales, acceso a la cultura, y que den valor y utilidad al tiempo de permanencia en los centros, fomenten su socialización y proceso de cambio personal, tales como artes visuales, plásticas, escénicas y audiovisuales; organización de concursos, exposiciones, muestras y ferias, ejercicio físico y la práctica deportiva; salidas culturales y paseos por la naturaleza; educación en el tiempo libre, etc.

Finalmente, se apoyará económicamente a los proyectos de apoyo a la responsabilización en el contexto de procesos restaurativos (iniciativas que contribuyan a tomar conciencia, asumir y restaurar el daño y perjuicio ocasionado a las víctimas) y los proyectos de colaboración en la ejecución y seguimiento de las penas y medidas alternativas a penas privativas de libertad: medidas de seguridad, suspensiones y trabajos en beneficio de la comunidad.

Es requisito para obtener la ayuda que los proyectos que se inicien en los centros penitenciarios cuenten con la autorización previa de la Administración penitenciaria vasca o la obtengan antes de resolverse la convocatoria, que empleen la metodología del acompañamiento integral, y que se lleven a cabo entre los ejercicios 2026 y 2027. El proyecto deberá iniciarse (o estar iniciado) en 2026 para ejecutarse exclusivamente en 2026 o bien extenderse a los años 2026 y 2027, no subvencionándose proyectos que se inicien en 2027.

Podrán solicitar la subvención, que cuenta con una partida total de 5,8 millones de euros, entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas e inscritas en el registro que por su naturaleza jurídica corresponda. Tratándose de entidades del tercer sector social, deberán figurar inscritas en el Censo público de Organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi a que se refiere el Decreto 33/2023, de 7 de marzo, por el que se crea el Censo de Organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi. Además, deben tener sede y actividad en Euskadi.