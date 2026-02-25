Abierto el plazo para solicitar las ayudas "Tan Cerca 2026" dirigidas al sector cultural de Bilbao, Santander y Logroño

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas "Tan Cerca 2026", promovida por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, ha abierto una nueva convocatoria con el propósito, un año más, de estrechar lazos entre estas tres urbes e incorporar a su programación iniciativas que nazcan del trabajo conjunto de sus agentes culturales.

Como en ediciones anteriores, esta bolsa de ayudas cuenta con 90.000 euros, aportados a partes iguales por las tres instituciones que financian e impulsan el programa. Cada una aportará un total de 30.000 euros a repartir entre los seis proyectos elegidos que contarán con un presupuesto total de 15.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

No se han introducido cambios importantes en las bases de la convocatoria, que recoge la obligatoriedad de que las iniciativas presentadas sean fruto del trabajo conjunto y colaborativo de agentes culturales procedentes Bilbao, Santander y Logroño, y que las actividades que propongan se celebren, también, en las tres ciudades. De hecho, la ausencia de socio en una o dos de las urbes del programa y la no existencia de sede social o domicilio fiscal en todas y cada una de ellas, hará que la solicitud sea, directamente, desestimada.

Los agentes culturales interesados podrán presentar un único proyecto, cuya documentación requerida tendrá que ser enviada al correo: info@santandercreativa.com. Tanto las bases de la convocatoria como los distintos anexos necesarios se pueden descargar en el enlace: https://www.santandercreativa.com/tan-cerca, antes del miércoles 25 de marzo.

Los proyectos, que podrán estar redactados en castellano o euskera, serán valorados por una comisión formada por representantes de las entidades que integran "Tan Cerca 2026". Esto es profesionales de los Ayuntamientos de Bilbao y Logroño y de la FSC.

Además de comprobar que las propuestas cumplan los requisitos y fundamentos recogidos en la convocatoria actual, esta comisión evaluará indicadores como la calidad, el interés, la viabilidad y la innovación.