Abierto el plazo para solicitar subvenciones a proyectos culturales y festivales consolidados en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) ha publicado este viernes las bases de la convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos culturales y eventos y festivales consolidados correspondientes a 2026 y que se ejecuten en Vitoria-Gasteiz.

El objetivo de este programa es apoyar iniciativas de promoción, creación, formación y difusión de la cultura, que contribuyan a ampliar y mejorar la oferta cultural de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los proyectos culturales objeto de subvención deberán tener un carácter abierto y desarrollarse y ejecutarse en el municipio de Vitoria-Gasteiz, dirigiéndose a toda su población.

Podrán ser nuevas experiencias o dar continuidad a programas, eventos y festivales ya existentes, y estarán enmarcados dentro de los diferentes ámbitos culturales: formación, creación, difusión, investigación.

PLANES MUNICIPALES

Las propuestas presentadas no podrán incluir acciones que vayan en menoscabo de los distintos planes municipales aprobados en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ni acciones que supongan la conculcación de cualquiera de los derechos fundamentales amparados por nuestro ordenamiento jurídico, todo ello con el objeto de respetar los derechos y libertades de todas las personas.

A partir de este viernes se abre un plazo de 15 días hábiles (hasta el 30 de marzo) para realizar las solicitudes y podrán optar a ella profesionales autónomos/autónomas y empresas del sector cultural, así como, asociaciones cuyo objeto principal sea cultural, y así aparezca en sus estatutos.