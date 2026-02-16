Se abre este martes el plazo de presentación de propuestas para la VIII edición de los premios Bilbao Balioen Hiria

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá este martes, 17 de febrero, y hasta el próximo 20 de marzo, el plazo de presentación de propuestas para la VIII edición de los Premios Bilbao Balioen Hiria Sariak. El objeto de la convocatoria es el reconocimiento público de aquellas iniciativas que promuevan los valores recogidos en la Carta de Valores de Bilbao y que se hayan llevado a cabo o se estén llevando a cabo a nivel de barrio, distrito o ciudad.

Según ha recordado el consistorio, las organizaciones que pueden presentarse a los premios son asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; colegios de Bilbao; empresas del sector privado, comercios comerciales, hostelería, colegios profesionales u otros similares; y universidades. Cada organización podrá presentar un máximo de tres proyectos, debiendo presentar cada candidatura a través del Registro General del Ayuntamiento, bien a través de la sede electrónica o de forma presencial.

El requisito principal es que todos los proyectos deben estar relacionados con alguno o algunos de los 17 valores que recoge la Carta de Valores de Bilbao. De hecho, para presentarse al premio, el organismo solicitante deberá estar adherido a la Carta de Valores de Bilbao. Para facilitar la presentación de la documentación necesaria, se ha elaborado un modelo de solicitud, disponible en www.bilbao.eus y en la web de Bilbao Balioen Hiria.

El jurado valorará especialmente aquellos proyectos que incorporen la perspectiva de género, la intergeneracionalidad, la sostenibilidad y la cohesión social, así como su carácter innovador y su contribución al fortalecimiento del tejido social de la ciudad.

Se otorgarán tres premios, con una dotación económica de 3.300 euros cada uno, sin que una misma entidad pueda resultar beneficiaria de más de un reconocimiento. La resolución se comunicará a las entidades participantes durante el primer semestre de 2026 y la entrega de los premios tendrá lugar en un acto público.

NOVEDAD

Como novedad en la presente edición, el Ayuntamiento de Bilbao colabora además en la convocatoria los Premios Bilbao Balioen Hiria -Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain dirigidos a personas jóvenes de entre 14 y 30 años. Esta iniciativa conjunta tiene como finalidad promover, visibilizar y reconocer el compromiso de la juventud con los Derechos Humanos, la justicia social y los valores recogidos en la Carta de Valores del Ayuntamiento de Bilbao.

A través de esta convocatoria, se premiará la realización de una obra audiovisual centrada en la defensa activa de los Derechos Humanos, bien sea a través de un relato o historia general ambientada en Bilbao o tomando como base una persona o colectivo referente en materia de Derechos Humanos de Bilbao.

La narrativa audiovisual presentada deberá inspirarse y estar alineada con los valores recogidos en la Carta de Valores del Ayuntamiento de Bilbao y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, deberá recoger y visibilizar el legado de Robert F. Kennedy, poniendo en valor la defensa activa de los derechos civiles, la igualdad de oportunidades, la justicia, la dignidad humana y la implicación de la ciudadanía en la construcción de sociedades más justas y democráticas.

Se otorgarán DOS premios, uno para el tramo comprendido entre los 14 y 17 años y otro para el tramo de edad de 18 a 30 años. Se admitirán candidaturas tanto de personas individuales como de grupos de hasta un máximo de cinco personas integrantes. Los premios consistirán en la participación en un taller impartido por la Fundación y la realización de un viaje.

Para optar a estos premios las solicitudes deberán presentarse a través de la página web de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Spain (www.rfkspain.org).

Los Premios Bilbao Balioen Hiria forman parte del proyecto Bilbao Ciudad de Valores, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao con el objetivo de "proteger, difundir y desarrollar un conjunto de valores que nos representan como ciudad".