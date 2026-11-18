Archivo - Amaya Uranga actuando durante la gala de entrega de la 28 edición de los Premios José María Forqué, a 17 de diciembre de 2022, en Madrid. - Javier Ramírez - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá este jueves, 19 de noviembre, el plazo para participar en la elección del 'Ilustre de Bilbao 2026', nombramiento al que optan los cantantes Amaya Uranga y José Antonio Nielfa 'La Otxoa' y el pediatra Jesús Sánchez Etxaniz.

La votación permanecerá abierta hasta el 29 de noviembre a la participación de cualquier persona empadronadas en Bilbao de 16 años o más. Para ello, se deberá rellenar un formulario sencillo en la web municipal o de manera presencial a través de las oficinas electrónicas Bilbaoclick en los centros municipales, con la asistencia de personal funcionario si es necesario.

Cada persona solo podrá votar a uno de los finalistas y el candidato que sume más apoyos será proclamado 'Ilustre de Bilbao 2026' mediante Resolución de Alcaldía, según ha explicado el Ayuntamiento.

El objetivo de este proceso participativo es "reforzar la implicación ciudadana y reconocer trayectorias especialmente relevantes y vinculadas a la ciudad". En la fase de recepción de propuestas, se han presentado un total de 36, de las que 31 han sido consideradas válidas al cumplir los criterios establecidos en el Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial del Ayuntamiento de Bilbao.

De estos 31 nombres propuestos, 20 son hombres (64,52%) y 11 mujeres (35,48%). Las propuestas reflejan "una amplia diversidad de perfiles y ámbitos de actuación", con predominio de las trayectorias vinculadas a la cultura, seguidas del ámbito de la comunicación, ámbito social, hostelería, deporte y otros sectores de relevancia pública.

Durante la sesión plenaria del Consejo Cívico de la Villa del pasado 9 de noviembre, donde participaron 64 miembros, se llevó a cabo una votación secreta para determinar las candidaturas finalistas.

Así, una de las candidatas será Amaya Uranga, fundadora de Mocedades y El Consorcio y que en 1973 participó en Eurovisión, donde obtuvo el segundo puesto con 'Eres tú'. Su extensa carrera la ha convertido en "una de las voces más reconocidas de las últimas décadas", ha recordado el Ayuntamiento.

Otro de los aspirantes será el pediatra Jesús Sánchez Etxaniz, con más de 30 años de trayectoria en el Hospital Universitario Cruces y responsable de Hospitalización a Domicilio Pediátrica, además de miembro fundador de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Ha desarrollado una parte destacada de su actividad profesional en las urgencias y los cuidados paliativos pediátricos, promoviendo la atención domiciliaria y el acompañamiento integral a menores con enfermedades graves y a sus familias.

El tercer candidato será José Antonio Nielfa, "pionero del transformismo" que en 1970 creó el personaje de La Otxoa con el que "combinó música, humor y reivindicación de la libertad afectiva y sexual", ha destacado el Consistorio. Su trayectoria artística y hostelera está "estrechamente vinculada a la vida social y cultural" de Bilbao.