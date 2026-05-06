Abril ha sido un mes extremadamente cálido y seco en Euskadi, hasta 4 grados por encima de lo normal, según Aemet

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SAN SEBASTIÁN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de abril ha sido "extremadamente cálido y seco" en Euskadi. La temperatura media se situó cuatro grados por encima de lo habitual, con valores récord en varios observatorios y un acusado déficit de precipitaciones, especialmente en Bizkaia y Gipuzkoa, según Aemet.

La temperatura media mensual en la Comunidad Autónoma del País Vasco alcanzó los 14,8 grados, lo que supone una anomalía de cuatro grados respecto al periodo de referencia 1991-2020, clasificando el mes como "extremadamente cálido", han señalado desde la Agencia estatal de metereología.

Este carácter cálido ha sido generalizado, con anomalías incluso superiores en Álava (+4,4ºC), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa se situaron en torno a +3,7º grados.

El de este año ha sido el mes de abril más cálido dentro del periodo de referencia 1991-2020, también el más cálido en los registros de las series de observatorios como Hondarribia y Foronda, el segundo más cálido en Loiu y el tercer abril más cálido en Igeldo.

PRECIPITACIONES

Respecto a las precipitaciones, el mes también presentó un "claro déficit hídrico". Se recogieron 71,4 mm de media, un 31% inferior a la media, clasificando el mes como seco en el conjunto de la comunidad.

Por territorios históricos, Bizkaia y Gipuzkoa registraron un carácter seco, con déficits que alcanzaron el 43% y el 39% respectivamente, mientras que en Álava las precipitaciones se mantuvieron en el rango de normalidad con un valor un 10% inferior a la media.

Además, la insolación fue superior a la media en todos los observatorios principales, destacando el aeropuerto de Loiu con el segundo abril con más horas de sol de su serie, y el aeropuerto de Foronda con el tercero.

Por último, la temperatura del agua del mar en el Aquarium de San Sebastián también presentó valores anómalamente altos alcanzando los 15,1 grados, 1,6 grados por encima de la media, clasificándose como muy cálido y como el tercer abril más cálido de su serie.

Desde Aemet han concluido que, en conjunto, abril de 2026 se caracteriza por "un episodio excepcionalmente cálido, acompañado de escasez de precipitaciones y elevada insolación, consolidando un escenario meteorológico claramente anómalo" para esta época del año en el País Vasco.