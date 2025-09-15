Aburto advierte que "quien quiera traer formas y estilos ajenos al debate municipal se confunde" y emplaza a colaborar

Archivo - El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en el pleno del estado de la Villa. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

Espera propuestas "bien detalladas" de la oposición para "mejorar Bilbao" y cree posible "acordar medidas en positivo si es para avanzar"

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha advertido que "quien quiera traer formas y estilos ajenos al debate municipal se confunde" y ha emplazado a los ediles que conforman la corporación municipal a ponerse del lado "del trabajo honesto y colaborativo, respetuoso y proactivo".

Al inicio de su intervención en el pleno del estado de la Villa de este lunes para hacer balance de los dos años de mandato, que coinciden con una década al frente del Consistorio bilbaíno como alcalde, Aburto ha lanzado un "contundente mensaje a todas aquellas personas que sufren en el mundo por la violencia injusta e injustificada, como el pueblo palestino o el pueblo ucraniano, por los pueblos oprimidos o con escasa libertad, como Venezuela o Afganistán".

También ha recordado a "aquellos pueblos más cercanos que han sufrido el devastador ataque del fuego o del agua, como Castilla y León y Galicia o como Valencia e, incluso, por aquellos que han tenido que lidiar con la llegada de miles de personas que buscan un mejor futuro viniendo de sus países donde la pobreza, el hambre y la indignidad brillan por su presencia".

"La solidaridad se demuestra con grandes hechos y también con pequeñas palabras. Bilbao es Villa solidaria y de valores. Bilbao es Villa acogedora y humanista", ha subrayado.

Según ha afirmado, "hablar de personas es lo que nos tiene que mover, y más siendo representantes políticos de la sociedad en la que vivimos". Tras defender la política como "la mejor herramienta para mejorar la sociedad", ha dicho que "la democracia, la libertad, el respeto y los valores son las mejores bazas que tenemos para llevarlas adelante".

En esa línea, ha asegurado que "broncas y peleas, críticas y esos 'y tu más', no son nuestro estilo", sino que "nuestro estilo es trabajar y trabajar por el bienestar de nuestro municipio y, más concretamente, por las personas que viven, trabajan y desarrollan su ciclo vital entre nosotros.

"Quien quiera traer formas y estilos ajenos al debate municipal, se confunde. Y, lo que es peor, se significa como ajeno a colaborar en la mejora de sus conciudadanos, y eso es lo que no podemos perder", ha advertido.

Aburto ha apostado por el "trabajo conjunto, ideas compartidas, propuestas analizables, proyectos realistas, acuerdos plurales y voluntad colectiva ante los retos de futuro" y ha asegurado a los ediles que conforman la corporación municipal que "si se ponen del lado del trabajo honesto y colaborativo, respetuoso y proactivo, ahí tendrán a este alcalde". De lo contrario, le ha dicho, "les juzgarán los y bilbaínos porque verdaderamente no se preocupan por su bienestar".

El alcalde ha precisado que hace estas reflexiones desde "la autocrítica más personal y siendo consciente de que en la gestión de tantos temas y a tantas personas, habremos cometido errores y fallos, o no habremos conseguido satisfacer a alguien".

"A mí no me van a ver sin un 'pido perdón' en mi boca, ni un 'pido disculpas' en mis intervenciones o actuaciones, o un 'ya lo siento' ante tantas injusticias y situaciones a las que no es fácil poner solución", ha asegurado para recordar que, "como bien dice el refrán 'el que tiene boca se equivoca'" y añadir que "el que hace, también se puede equivocar".

En ese sentido, ha pedido disculpas por "todas esas veces en las que nos hemos equivocado, en las que me he equivocado", a lo que ha añadido que "eso sí, el que no hace, el que no dice, el que no propone, el que no se mueve, el que se pone de perfil o blanquea sus contradicciones, quizás nunca se equivoque, pero la política municipal es para valientes y para gente honesta, sincera, trabajadora y de verdad". "Eso es la política con corazón. Aunque a veces, te lo partan", ha afirmado.

GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Por otro lado, Aburto ha destacado que la ciudadanía de Bilbao valora la gestión del equipo de Gobierno con "una buena nota" y, en caso de que hubiera elecciones municipales en Bilbao próximamente, los bilbaínos "nos dicen que el PNV y el PSE mantendrían sus ediles actuales, 12 y 5, EH Bildu podría ganar un escaño, Elkarrekin anda un poco a la baja y el Partido Popular perdería un edil, que se iría al partido de ultraderecha Vox".

"Yo seguiré creyendo en la buena política, la de los acuerdos, los consensos y la de los saludos educados y los comportamientos respetuosos. La de poner en valor lo colectivo. Díganme que eso es buenismo en la gestión. Yo lo llamo humanismo llevado a la política. Yo lo llamo política con mayúsculas. Política y políticos que creemos en la democracia, en la libertad de expresión, en el bienestar de la ciudadanía", ha dicho.

En ese sentido, ha afirmado que "igual si trabajáramos todos los grupos juntos para hacer frente a los retos que nos pone la ciudadanía, si a problemas comunes buscamos soluciones compartidas, igual, llegábamos a vencerlos más fácilmente".

OPOSICIÓN

Por otro lado, ha dicho esperar de los grupos de la oposición "sus propuestas, bien detalladas, para mejorar Bilbao y la calidad de vida de los bilbaíno" y ha dicho que "seguro que si es para avanzar y consensuar, podremos acordar diferentes medidas en positivo".

"Si todos hemos escuchado la voz de la ciudadanía, de lo que está bien y de lo que les preocupa, el análisis será compartido y, espero, que podamos acordar también las acciones de mejora", ha apuntado.

Tras afirmar que "siendo todos diferentes necesitamos convivir juntos para seguir progresando", Aburto ha defendido que "los acuerdos entre diferentes son un tesoro, a los que no renunciamos ni renunciaremos". "Buscar la diferencia para no hacer cosas juntos, con intereses electorales u otros intereses, no nos va a hacer mejor sociedad, sino al contrario", ha advertido.