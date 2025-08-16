Aburto dice que hay gente en Aste Nagusia "que viene a otras cosas" y advierte que "vamos a ir a por ellos"

Archivo - El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, atiende a los medios de comunicación - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Ante la preocupación de Covite, ha reconocido que estarán atentos por si en el txupinazo hay "algún hecho antijurídico punible"

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha reconocido que lo que le preocupa de Aste Nagusia es que "hay un 90% de gente o más que viene a disfrutar" pero que "hay un porcentaje pequeño de gente que viene a otras cosas", en referencia a la comisión de posibles delitos o actos incívicos, y ha advertido que "vamos a ir a por ellos".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Aburto ha explicado que "esa gente" le preocupa, y que "tenemos que trasladarles claramente que no les queremos en Bilbao, que vamos a ir a por ellos y que en Bilbao queremos que reine el respeto".

En ese sentido, ha repetido la petición realizada en las declaraciones tras la misa de la basílica de Begoña en las que reclamó "respeto a todas las personas, a todas las ideas, a los derechos humanos y también tanto a la Ertzaintza como a la Policía Municipal".

Preguntado sobre las reclamaciones que le ha trasladado Covite, Aburto ha reconocido que su presidenta, Consuelo Ordóñez, se dirigió a él "porque la txupinera es de la comparsa Txori Barrote", una comparsa con "un aspecto de defensa de los presos, y esa era una cuestión que preocupaba a covite".

ATENTOS A HECHOS "ANTIJURÍDICOS PUNIBLES"

"Yo le trasladé que desde el Ayuntamiento la empatía con las víctimas era una actitud constante", ha explicado, para añadir que van a "estar atentos" por si hay "algún hecho antijurídico que pudiera ser punible".

El alcalde ha concluido defendiendo que en las fiestas "lo que tiene que reinar es la fiesta, la alegría, el disfrute, y otras cuestiones tienen que estar ubicadas en oros momentos y otros lugares".