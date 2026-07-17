Aburto dice que "no hay necesidad ni demanda" de pantalla gigante para el Mundial y que en 12 años no ha puesto ninguna

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que en la capital vizcaína "no hay necesidad ni demanda" de pantalla gigante para ver la final del Mundial de Fútbol y ha remarcado que, en sus casi 12 años como regidor, no ha puesto ninguna.

Aburto ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para presentar el balance del área de Acción Social en 2025 en la que ha sido cuestionado por su decisión de no instalar una pantalla gigante para seguir la final del Mundial de Fútbol que este domingo disputarán las selecciones de España y Argentina, algo que sí harán los ayuntamientos de las otras dos capitales vascas, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, y consistorios como Barakaldo o Ermua.

El alcalde bilbaíno ha dicho que le gusta el fútbol y va a ver el partido y ha asegurado que quiere que "les vaya bien a Unai Simón, Nico, Aymeric, por qué no", en referencia a los jugadores del Athletic Club de Bilbao que juegan en la selección de España.

A partir de ahí, ha reconocido que no va a ver el partido "con pasión", como ve un partido del Athletic. "No lo voy a ver igual pero creo que eso no es en absoluto relevante", ha añadido.

En cuanto a la colocación de pantallas, Aburto se ha preguntado si "de verdad estamos ante una necesidad social en estos momentos en Bilbao para ver una final al aire libre" y ha advertido que "lo que se pretende es criticar no una actuación del ayuntamiento, sino una no actuación del ayuntamiento".

En esa línea, ha recordado que en sus casi 12 años como alcalde no ha puesto nunca una patalla, "y ha habido finales del Athletic, de Supercopa, de Copa y también de la selección española, pero nunca he puesto una pantalla".

Además, ha dicho que, "seguramente, quienes me critican por esto, los mismos u otros, me criticarían por el botellón, por la suciedad y por determinados comportamientos que se produzcan en ese entorno".

"¿De verdad creen que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?", se ha preguntado.

Asimismo, ha asegurado que el ayuntamiento únicamente ha recibido una petición para poner pantallas, la del PP, "con absoluta legitimidad y normalidad". "Lo que hemos hecho es analizarla, ver que cumple con los requisitos y autorizarla, faltaría más", ha señalado, para afirmar que en Bilbao "actuamos de manera seria".

"Alimentamos una polémica, a mi modo de ver, absolutamente artificial, con una actuación conocida por parte del Ayuntamiento que lo que está haciendo es seguir su manera de hacer de los últimos 11 años y eso no se sabe muy bien por qué hoy se convierte en polémica", ha concluido.