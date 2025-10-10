Aburto dice que ofrecerán "itinerarios individuales" para la incorporación social a los 80 desalojados en Zorrozaurre

El alcalde confirma que las personas desalojadas de los pabellones de Lancor y Consonni inundados "están alojadas"

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha confirmado que las 80 personas desalojadas de los pabellones de Lancor y Consonni durante la noche del jueves por una inundación "están alojadas" y que buscarán "proyectos itinerarios individuales para poder desarrollar una incorporación social" de estas personas.

Aburto ha realizado declaraciones a los medios de comunicación este viernes y ha reconocido que tras el desalojo de "las personas que estaban ocupando ese edificio", el ayuntamiento iniciará un proceso "de intentar trabajar con aquellas personas que quieran tener una atención integral basada en la formación".

"Sabíamos que ahí había personas ocupando ese edificio y nuestro planteamiento ha sido el buscar una alternativa, una salida. Se ha producido una situación de emergencia en base a una inundación y por lo tanto decidimos actuar rápido, en un proceso muy coordinado por diversas áreas del Ayuntamiento, para buscar alternativas de alojamiento de urgencia para estas personas", ha explicado Aburto.

Además, el alcalde ha reconocido que trabajarán en la "puesta a disposición" del espacio "para el desarrollo de un proyecto tecnológico que va a suponer empleo para gente joven, conocimiento, desarrollo tecnológico y desarrollo económico y generación de de empleo".