Aburto pide unir fuerzas para sacar en fiestas de la calle conductas "incívicas, irrespetuosas, ilegales e inadmisibles"

El Ayuntamiento de Bilbao homenajea a Bilbotxeros Band por su décimo aniversario en la recepción a la sociedad bilbaína por Aste Nagusia

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha llamado a "unir fuerzas entre todos" para "sacar de las calles, rechazar, perseguir y eliminar" las conductas "incívicas, irrespetuosas, ilegales e inadmisibles en una sociedad que se dice moderna y educada" porque no es solo "tarea de las policías y de los políticos".

Aburto ha mandado este mensaje durante la recepción oficial ofrecida por el Ayuntamiento de la villa a la sociedad bilbaína y vizcaína durante Aste Nagusia, en un discurso en el que ha enfatizado que "intolerantes, incívicos, insolidarios, racistas, xenófobos, homófobos, LGTBIfóbicos, machistas, ladrones, agresores y sinvergüenzas: fuera de Bilbao, todos y cada uno de ellos".

"No os queremos en Bilbao: os vamos a perseguir, identificar, detener y poner en manos de la Justicia. Y lo vamos a hacer entre todos y todas", ha subrayado a continuación, para insistir en que "ladrones, agresores y sinvergüenzas fuera del Bilbao. No, no y, una vez más, no".

El acto, celebrado en el Salón Árabe, ha contado con la presencia del pregonero Francis Díez; la txupinera, Olatz Agirre; la diputada general, Elixabete Etxanobe y la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; quienes han entrado en el salón junto al alcalde.

Allí les esperaban los concejales de la villa, diputados forales del territorio y representantes de partidos políticos como Iñigo Ansola o Eneko Andueza, así como de comparsas, empresas, asociaciones de comercio y hostelería, entidades culturales y deportivas o compañías de teatro y del mundo del espectáculo con presencia en la ciudad en las fiestas.

Aburto ha iniciado su intervención con un "abrazo solidario" a los bilbaínos "que hoy lo están pasando mal o están lejos de sus casas por razones diferentes", apoyo que ha extendido seguidamente, con un mensaje de "solidaridad", a los pueblos hermanos "asolados por los incendios"; Ucrania y Palestina, que afrontan "la invasión rusa" y "un genocidio terrible e injustificado".

Asimismo el alcalde de la Villa ha precisado que se tiende a pensar que "esas cosas las hacen un reducidísimo grupo de personas sin corazón y que solo pretenden hacer el mal".

Sin embargo, ha añadido que también se estaba refiriendo a quienes "ensucian, manchan, rompen, gritan, insultan, tiran la basura al suelo, toman productos nada saludables en la creencia de que van a disfrutar más e incluso cogen el coche pensando que nadie les va a parar y multar", ha enumerado. "Y muchas de esas personas viven muy cerca de nosotros", ha advertido.

En este punto ha insistido en recordar que "no es no; solo sí es sí", un mensaje "fácil", pero parece que todavía hay gente "con la mollera muy dura" lo que obliga, ha proseguido, a tener que "seguir insistiendo en el mensaje: cuantos más seamos y más juntos lo hagamos, mejor".

Desde su punto de vista, ese respeto hay que aplicarlo a todos los ámbitos de la vida porque "si no respetamos y cuidamos Bilbao, nuestros barrios, a nuestros conciudadanos, ¿qué vamos a decir a los demás? Saquemos a la calle, además de nuestras ganas de pasarlo bien, valores, como el respeto, la diversidad, la solidaridad, la multiculturalidad y la participación activa", ha trasladado.

En este punto se ha detenido en afirmar que "si pedimos respeto, es porque todavía hay gente, incluso un partido que lo alienta, que cree estar haciendo bien, siendo intolerantes, incívicos, insolidarios, racistas, xenófobos y homófobos".

El acto, que ha reunido a más de 200 personas, ha concluido con el homenaje y reconocimiento especial a Bilbotxeros Band, cuyo presidente actual, Eukeni Acebal, ha recogido el galardón conmemorativo, que ha compartido con el alma mater y fundador del grupo, Juanjo Díez.