Aburto se someterá a otra operación de cadera el 9 de marzo y durante un mes y medio se ausentará de la vida pública

Archivo - El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se someterá a una tercera operación de cadera el próximo 9 de marzo y durante un mes y medio o dos meses se ausentará de la vida pública. Ejercerá durante ese periodo de tiempo como alcaldesa en funciones Amaia Arregi, primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana.

En una entrevista en el programa La Kapital de TeleBilbao, recogida por Europa Press, Aburto ha anunciado que afrontará una nueva operación de la cadera derecha, la tercera, porque "no ha quedado bien hasta ahora".

"Estoy muy molesto, cada vez tengo más dolor, me impide andar y estar de pie de manera normal. La única alternativa es volver a operar", ha afirmado.

Tras señalar que nunca es "el momento adecuado" para operarse de nuevo, ha recordado que queda poco más de un año de mandato, y "no había otra solución, había que hacerlo". Por ello, ha dicho que va a "desaparecer durante un periodo" de mes y medio o dos meses.

Durante ese tiempo, ha explicado que, con Arregi al frente, "el equipo de gobierno del PSE-EE y del PNV va a tomar las riendas del Ayuntamiento". En todo caso, según ha precisado, él estará "desde casa muy atento". "El salón de mi casa se convertirá, como ya ha pasado alguna otra vez, en una sala de reuniones también", ha indicado.

SIGUIENTE LEGISLATURA

Preguntado por si aspira a repetir como alcalde la siguiente legislatura, ha dicho que es algo que no le quita "el sueño". "No es algo que me plantee. No me planteó ni el que sí ni el que no", ha asegurado.

Aburto ha reconocido que "las cosas tienen que tener sus límites" y él, de momento, solo se plantea el futuro "de aquí al año que viene". "Yo he sido una persona siempre leal a mi partido, seré leal si es que hay que seguir, y seré leal si es que no hay que seguir", ha subrayado.