Acambi abre las inscripciones para la carrera solidaria del cáncer de mañana de Bilbao

Archivo - Participantes durante el inicio de la carrera contra el cáncer de mama organizada por Acambi, en la explanada del Museo Guggenheim, a 5 de octubre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de cáncer de mama y/o ginecológico de Bizkaia, Acambi, ha abierto las inscripciones para la carrera/marcha solidaria del cáncer de mama 2026, que tendrá lugar el domingo 4 de octubre en Bilbao.

La carrera comenzará a las 11.00 horas en la explanada del Guggenheim de la capital vizcaína. La inscripción son 10 euros y da derecho a camiseta, dorsal, avituallamiento y seguro del participante.

Con la venta de las 10.000 camisetas previstas, Acambi intentará donar lo máximo posible al Centro CIC BioGUNE de Zamudio para continuar apoyando el proyecto de investigación en torno al cáncer de mama iniciado en la primera edición. Desde el año 2014, Acambi ha aportado a la investigación 591.061 euros

Las inscripciones se pueden hacer en la web de Acambi y también en la sede de la asociación en Bilbao, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas.