Acambi dice que es una "buena noticia" bajar a 48 años el cribado de cáncer de mama, pero es "insuficiente"

La Carrera/Marcha solidaria contra el cáncer de Mama del próximo 5 de octubre en Bilbao alcanza ya las 9.000 inscripciones

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Acambi (Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia), Belén García, ha calificado de "buena noticia" ampliar el cribado de cáncer de mama en Euskadi a las mujeres a partir de los 48 años de edad, pero cree que es "insuficiente" y debería ser a partir de los 45 años.

En declaraciones a Europa Press, Belén García se ha referido, de esta manera, al anuncio del Lehendakari, Imanol Pradales, de extender el programa de cribado de cáncer de mama de Osakidetza a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación, ya que actualmente la primera prueba se realiza a los 50 años.

La presidenta de Acambi, que ha afirmado que el anuncio les pilló de "sorpresa", ha asegurado que, aunque está "bien" que se empiece a hacer ese cribado en mujeres a partir de 48 años, es "insuficiente"

En este sentido, ha animado al Gobierno vasco a seguir dando pasos y que ese programa comience partir de los 45 años, como, según ha destacado, ya ocurre en otras comunidades como Castilla y León desde hace años.

Belén García ha señalado que es algo "importante" porque la detección precoz en el cáncer de mama es "fundamental" y no hay otra manera para lograrlo que la mamografía y la autoexploración.

Según ha subrayado, una detección precoz es clave para que los tumores que se detecten estén en un "estadio inicial", lo que conlleva "mejores expectativas" para la paciente "de sobrevivir o de tener una mejor calidad de vida en el futuro".

"No es lo mismo recibir un tratamiento que implique una cirugía, radioterapia, quimioterapia, que una pequeña cirugía si hay una detección precoz", ha manifestado Belén García, que ha precisado que, en todo caso, "todo es muy relativo y depende del caso". No obstante, la presidenta de Acambi ha insistido en que "no hay otra herramienta que la detección precoz".

9.000 INSCRIPCIONES

Acambi está inmersa, junto al gimnasio Urtzi, en la organización de la Carrera/Marcha solidaria contra el cáncer de Mama que se celebrará el próximo 5 de octubre en Bilbao y que ha alcanzado ya las 9.000 inscripciones.

Por lo tanto, faltarían únicamente 1.000 dorsales para ser adquiridos y participar en esta iniciativa, que celebrará su décima edición bajo el lema "Actívate, muévete, avanza".

Esta Carrera/Marcha, con un recorrido de cinco kilómetros por Bilbao, busca recaudar fondos para investigar contra el cáncer de mañana y, en concreto, para el proyecto liderado por la doctora María del Mar Vivanco en CIC bioGUNE, centrado en estudiar la heterogeneidad tumoral, las células madre cancerígenas y los mecanismos que explican la resistencia a los tratamientos y las recidivas. Desde su primera edición, esta carrera ha logrado recaudar con este objetivo más de 535.000 euros.