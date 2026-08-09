Se activa este domingo el aviso amarillo por precipitaciones intensas en Gipuzkoa y Álava

Archivo - Lluvia intensa en una acera y una zona verde - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado, de nuevo este domingo, el aviso amarillo por riesgo de que se produzcan precipitaciones intensas en Gipuzkoa y Álava. El aviso ya estuvo activo este pasado sábado en toda Euskadi, jornada en la que se llegaron a acumular 16,8 l/m2 en diez minutos en Barrundia y se registraron rachas de viento de hasta 122 km/h en Alegría-Dulantzi.

Según ha informado Seguridad, para este domingo se prevén chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de que sean localmente fuertes y que podrían superar los 15 l/m2 en una hora en Gipuzkoa y en Álava, especialmente en el este. También es posible que haya granizo (de entre 2 y 4 cm) y rachas fuertes y muy fuertes de viento, que se espera oscilarán entre los 70 y los 90 km/h.

Por ello, se ha establecido el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche.

DATOS DEL SÁBADO

Durante la tarde y noche de este pasado sábado, las estaciones de Euskalmet contabilizaron una precipitación horaria en Aixola (Elgeta) de 18,3 l/m2 y en Urkizu (Igorre) de 17,1. La estación de Etura (Barrundia) acumuló en diez minutos 16,8 y la de Aixola, 12,2.

Además, en áreas de tormenta se registraron fuertes rachas de viento, con máximas de 122 km/h en Alegría-Dulantzi, de 113 en Matxitxako (Bermeo), 109 en Mallabia y en Oiz (Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz) y 101 en Etura.