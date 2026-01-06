Activado en Álava el Programa de Vialidad Invernal en periodo de emergencia para garantizar el buen estado de la red

Archivo - Dos personas caminan por una de las calles de Vitoria-Gasteiz durante una nevada (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Álava mantiene activado, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, el Programa Operativo de Vialidad Invernal en periodo de emergencia para garantizar el buen estado de la red viaria alavesa, contando con 56 medios humanos y 22 equipos materiales. También se dispondrá de dos patrullas de Miñones según necesidades.

En un comunicado, la institución foral ha informado de que en el turno de 22.00 horas de este pasado lunes hasta las 6.00 horas de hoy, se ha contado con 38 medios humanos, 14 medios materiales (equipos quitanieves) y dos medios materiales de las cuadrillas de Álava (equipos que han estado trabajando en carreteras de prioridad II y III). También está en disponibilidad de participae una patrulla de miñones.

Para este martes se esperan chubascos débiles, localmente moderados durante la primera mitad del día, más probables en el oeste. Por la tarde-noche los chubascos tenderán a remitir, con probabilidad de tormentas y granizo, especialmente durante la primera mitad del día.

La cota de nieve se podría situar en torno a 200-400 metros y el viento será variable flojo, fijándose de componente norte durante la madrugada, y arreciendo con rachas fuertes y algunas muy fuertes en zonas expuestas. Habrá heladas débiles en el interior, localmente moderadas en Álava.