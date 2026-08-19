Activado el aviso amarillo por temperaturas muy altas en Álava

Archivo - Un niño llena usa una fuente para refrescarse - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad ha activado este miércoles el aviso amarillo por temperaturas muy altas, que alcanzarán los 36 grados en el Eje del Ebro, al sur de Álava.

El aviso estará activo desde las 13.00 hasta las 19.00 horas de la jornada. Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en el eje del Ebro.

Por su parte, en la zona costera las temperaturas más elevadas podrían rondar los 24 grados, en la zona cantábrica interior los 28, y en la zona de transición los 31 grados.