Activado para este martes aviso amarillo en Euskadi por olas de hasta dos metros y medio de altura

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este martes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero al esperarse olas de hasta dos metros y medio de altura.

En concreto, al aviso está previsto, de cara a la navegación, para las dos primeras millas desde las 12.00 hasta las 24.00 horas. La altura de ola significante irá subiendo durante la mañana y rondará los 2-2,5 metros durante la segunda mitad del día.

La mar de fondo del noroeste rondará los 2-2,5 metros durante la segunda mitad del día. El viento soplará del noroeste con fuerza 2 a 3, y originará mar rizada a marejadilla.

Además, el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero con impacto en costa será desde las 19.00 hasta las 20.00 horas. La altura de ola significante se situará en torno a 2,5 metros. La pleamar se producirá a las 19.31 horas.