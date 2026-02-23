El acto de Vox y la protesta antifascista de Vitoria-Gasteiz concluyen sin incidentes

Estudiantes protestan por la presencia de Vox en el Campus de Álava de la EHU - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

VITORIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El acto de Vox en el campus de la EHU en Vitoria-Gasteiz y las protestas contra el fascismo celebradas este lunes en la capital alavesa, una de ellas a escasos metros de la convocatoria del partido dirigido por Santiago Abascal, han concluido sin que se hayan producido incidentes destacados.

El acto de Vox, que ha consistido en la instalación de una mesa informativa en el Campus de Álava de la Universidad del País Vasco, EHU, así como la concentración contra el fascismo celebrada por Ikasle Antolakunde Sozialista a unos centenares de metros de allí, han estado rodeadas de un fuerte despliegue de la Ertzaintza.

Además, en previsión de posibles incidentes, el Rectorado de la EHU ha suspendido este lunes las clases presenciales en el Campus de Álava, donde también ha cerrado los accesos a los edificios.

Los cerca de 500 participantes en la concentración contra el acto de Vox han lanzado gritos y han exhibido una pancarta contra el fascismo, mientras que las varias decenas de personas que acompañaban a los dirigentes de Vox han proclamado vivas a España y han instalado pancartas de esta formación política en la barandilla de un edificio de la EHU que posteriormente han sido retiradas.

Ambos actos han concluido sin incidentes destacables, si bien varias personas han sido identificadas por la Ertzaintza, ya en el exterior del recinto universitario, porque al parcer habían proferido insultos a la comitiva de Vox cuando esta abandonaba la zona del campus.

Además de la protesta contra el partido de Santiago Abascal celebrada en la zona de la EHU por Ikasle Antolakunde Sozialista, los sindicatos LAB, Steilas y ELA han celebrado , una hora antes y en la plaza de la Virgen Blanca --bastante alejada del complejo universitario-- una concentración contra el fascismo y en respuesta al acto "ultraderechista, xenófobo, machista y euskarafobo" convocado por el partido de Santiago Abascal en la EHU.

En declaraciones a los medios de comunicación desplazados al campus de la EHU en la capital alavesa, los portavoces de Vivienda y de Juventud de Vox, Carlos Hernández Quero y Julia Calvet, han criticado la movilización contraria a su partido que han protagonizado jóvenes y sindicatos.

Hernández Quero ha asegurado que la única intención de Vox al convocar este acto era la de "hablar sobre la libertad en la universidad", al considerar que en la EHU no existe tal libertad. "Hoy nos hemos encontrado con un fortín policial, con un campus fantasma. En lugar de haber debate, en lugar de haber aulas abiertas, lo que tenemos es una suerte de simulacro de campus universitario, aulas cerradas, y unos energúmenos gritando consignas absurdas", ha afirmado.

En referencia a la decisión adoptada por el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha denunciado que "algunos se permiten el lujo de cerrar la universidad y de cerrar incluso los aparcamientos para que nadie se pueda acercar aquí".

CRÍTICAS AL RECTOR

Según ha afirmado, lo que existe en Euskadi es "una convivencia basada en los zulos, basada en el miedo, basada en el exilio forzoso de cientos de miles de personas". "Eso no es convivencia; eso es terror, al cual contribuye este rector que dice que aquí se viene a provocar", ha afirmado, para añadir que Bengoetxea "debe ser el mismo tipo de persona que cuando violan a una mujer, dice que es que lleva la falda muy corta". "Es la misma calaña humana", ha manifestado.

Además, ha asegurado que, con este acto, Vox pretende denunciar "la falta de libertad y el totalitarismo que hay instalado en esta universidad", algo que, según ha dicho, afecta a gente "de izquierdas, de derechas, altos, bajos independentistas o no independentistas".

Por su parte, Calvet ha advertido a quienes ejercen "el terrorismo antifascista", de que "España es mucho más grande que su odio y su violencia cobarde". "Que tomen nota, que apunten con bolígrafo y con papel, que cuando Vox tenga el poder suficiente, vamos a declarar a los 'antifa' organización terrorista, porque su razón de ser es la violencia, amedrentar, acabar con el disidente", ha añadido.

Desde Ikasle Antolakunde Sozialista, uno de sus portavoces, Aimar Núñez, ha explicado que la movilización convocada por esta entidad tenía como objetivo evitar que "un partido fascista, como es Vox, venga a manifestarse con total impunidad al campus de Gasteiz".

"Sabemos que Vox es un partido fascista, institucional, que basa su política en criminalizar el antifascismo. Últimamente, estamos viendo cómo está llevando a cabo una campaña de criminalización", ha apuntado.

"BASTIÓN CONTRA EL FASCISMO"

Según ha destacado, "la Universidad tiene que ser un bastión de antifascismo, y no precisamente de la reivindicación del fascismo, o de blanqueamiento y de poner la alfombra roja a esta clase de partidos". Núñez ha denunciado que Vox es "un heredero ideológico del franquismo, que sigue las mismas políticas machistas y racistas" y, por tanto, "tiene una ideología fascista y reaccionaria".

Además, ha criticado la decisión de la EHU de cerrar el campus. "Como si eso fuera a frenar el fascismo y la oleada fascista que se viene en este caso en la universidad; así no se le hace frente al fascismo, al fascismo se le hace frente cara a cara, organizándose frente a él y haciendo manifestaciones como la que estamos haciendo en este momento aquí", ha subrayado.

A su vez, ha criticado el despliegue policial en la EHU, "no solo en este momento", sino también "en las últimas semanas", en las que --según ha indicado-- se han producido "identificaciones y seguimiento a los militantes y a la gente también que no es militante, simplemente por denunciar a Vox".

"Creemos que es imprescindible seguir movilizándose de esta manera y de otras muchas maneras para hacer frente al fascismo, y creemos que este no es el principio ni el final", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que este próximo jueves se celebrarán manifestaciones contra el fascismo en Baiona, en Donostia-San Sebastián, en Bilbao y en Pamplona-Iruña, y que el próximo 3 de marzo, en Vitoria-Gasteiz, se celebrará una movilización similar, en la que también se recordará la matanza del 3 de marzo.