Actores y actrices de gira en Bilbao, autoridades y comerciantes comparten txikiteo por el Casco Viejo

Participantes en el 'Txikiteo nagusia', organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao - ASOC. COMERCIANTES CASCO VIEJO

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tradicional 'Txikiteo Nagusia', que organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao entre sus actos de Aste Nagusia, ha reunido este jueves en diversas calles del casco histórico, de taberna en taberna y entre las clásicas bilbainadas que acompañan al txikiteo, a un numeroso grupo representantes institucionales, del comercio y a una treintena de actores y actrices que durante estos días actúan en los diferentes teatros de la Villa.

Han asistido, entre otros, los elencos de los musicales 'La Cubana' (Teatro Arriaga); 'Cabaret el Musical' (Euskalduna); actores y actrices de 'Menú Cerrado' (Euskalduna) -Nacho López, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Santos-; 'Operación Maletero' (Euskalduna) - Gurutze Beitia, Ylenia Baglieto, Maribel Salas-; 'Gaupasa' (Sala BBK) -Iñaki Maruri, David Caiña, Ibai González y Josu Angulo-, 'Pelotazo' (Pabellón 6) -Alfonso Díez, Aitor Fernandino, Leire Orbe, María Urcelay-; 'Zukua' (Euskalduna) -Ugaitz Alegría, María Cruickshank-; 'Marika de Gernika' (Euskalduna) -Mitxel Santamarina-.

Así, han 'txikiteado', comido y cantado una amplia representación institucional, con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, a la cabeza, y de comerciantes de Bilbao y Bizkaia.

Todos ellos han saboreado los pintxos y el txakoli ofrecido por los bares Egurre, Txistorra Taberna, en la calle María Muñoz, y el Naikari, de Iturribide. Así, han intercambiado conversación, txikitos, algunos pintxos y las clásicas bilbainadas para la ocasión con responsables de algunas de las asociaciones de comerciantes de Bilbao, y de Bilbao Dendak, con Luis Arbiol, su presidente, a la cabeza.

"En definitiva, una cuadrilla de txikiteros tan alegre como heterogénea para reivindicar una costumbre tan arraigada en el botxo y, de paso, impulsar este foro de relación social y juntar a algunos de los personajes más relevantes durante la Aste Nagusia bilbaína. Como manda la tradición, la cuadrilla ha recorrido algunos de los más emblemáticos bares del Casco Viejo bilbaíno", según ha indicado la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo.