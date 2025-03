El Acuerdo entre Seguridad y la Unidad Sindical de la Ertzaintza establece una subida mínima de 4.200 euros anuales

ERNE, ESAN y SIPE, que lo califican de "hito histórico", lo someterán a votación entre sus afiliados

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Acuerdo Regulador de la Ertzaintza 2025-2028 alcanzado entre el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Unidad Sindical de la Ertzaintza, integrada por ERNE, ESAN y SIPE, establece una subida mínima de 4.200 euros anuales para cada agente. Estos sindicatos someterán este convenio a votación de sus afiliados.

En un comunicado, la Unidad Sindical ha subrayado "los beneficios" que supone este Acuerdo Regulador, que, a su juicio, "marca un hito histórico", al conllevar "mejoras significativas" para todo el personal del cuerpo policial.

De esta forma, ha destacado que el convenio supone una subida mínima de 4.200 euros, que se realiza con la suma de tres conceptos, como son el sueldo, la productividad y el complemento de formación de desarrollo profesiomal (Arkampus).

En este sentido, ha asegurado que este último es el único complemento que se percibirá de forma gradual en los cuatro años, mientras que el resto se cobrará al 100% desde el 1 de enero de 2025 en algunos conceptos y otros a la firma del acuerdo.

ErNE, ESAN y SIPE destacan que las productividades están "garantizadas", ya que se consolidan en el sueldo y se cobrarán "siempre, incluso en bajas por enfermedad común". De esta forma, tal como subraya, el 100% del sueldo queda "garantizado".

Sobre los complementos mensuales en 14 y en 12 pagas, se garantiza una subida mínima de 4.200 euros anuales para todos los ertzainas. La Formación Continua de Carrera Profesional estará remunerada a 20 euros por hora, hasta las 60 horas al año.

Además, se crea también el Nivel 0 de carrera profesional. Para hacer y cobrar este complemento de formación se han quitado los 5 años de antigüedad que exige el primer encuadramiento, y todos podrán hacerlo desde el primer día de trabajo.

Estos sindicatos subrayan que, asimismo, queda establecido de forma indefinida ponerse en contacto con el Servicio Medico cuando se esté de baja para que den a los agentes puntos por Asistencia al trabajo y Computo horario, y seguir cobrando la carrera profesional el 100% de los ertzainas.

El pago por nocturnidad se incrementa en un 60% y se establece en 40 euros por noche trabajada. La subida es del 75% en festivos y 90% en sábados (todos ellos a 66 euros). También aumentan un 25% en gratificaciones extraordinarias (refuerzos), y el 20% el pago de los tres Moscosos, con 648 euros. Las dietas de Navidad serán de 150 euros, lo que supone una subida de 257%. Asimismo, se produce un incremento en 15 minutos en Indices Correctores horarios.

Según la Unidad Sindical, se implanta el complemento de 1200 euros de Formación de Carrera Profesional anuales, y se queiparan así como las de Osakidetza. Además, si la Función Publica Vasca saca adelante su carrera profesional, "que no tienen" (solo la Ertzaintza cobra el 100%, y Osakidetza el 33%), las mejoras se trasladarán a la Policía Autonómica vasca.

LLAMAMIENTOS

Además, resalta que, en cuanto al horario flexible, los llamamientos se cobrarán como un refuerzo, los festivos a 66 euros al día; el pago será de 15 euros por hora de dia, y 20 euros por hora de noche en doble llamamiento, además del cómputo horario.

En lo que se refiere a los horarios específicos que no tienen noches planificadas, si de forma extraordinaria las trabajan, se remunerarán, algo que antes no ocurría. También se computan los 'Stamby', habrá un plus de vestuario de un 20%, lo que supone 478 euros, una dieta de manutención de 17 euros, así como compensación horaria por asistencia a juicio de seis horas, una más que antes; y por tramites judiciales de cuaro horas, también una más. También habrá dieta de desayuno por asistencia a Habeas Corpus. Aumenta un 10% el abono de juicios, con 136 euros, con un máximo de cobro de 20.

Asimismo, habrá un complemento de Trabajo Complejo para Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Irun, Sestao, Muskiz de 100 euros por 14 pagas. Percibirán complemento de Trabajo Complejo todos aquellos que deban acudir de otras unidades a cubrir eventos de control de masas a Muskiz, Sestao, Bilbao, San Sebastián, Irun y Vitoria, con 80 euros al día a sumar al sueldo de ese día.

El acuerdo incluye el pago de 80 euros por entrenamientos, eventos deportivos y desplazamiento en helicóptero, PRI; un pago por renovación de Carnets A, B, C, y permiso de tiempo imprescindible para su renovación y examen; y se incorporan 50 horas retribuidas para cuidado de personas dependientes a cargo.

También se incorpora Permiso de Fuerza o Causa mayor hasta 4 días al año por familiares de primer grado; y Permisos recuperados (incorporando las acepciones de la ley). Se incorpora un día de permiso por nacimiento de nieto, se incorpora la reducción de jornada de 1/5, antes era de 1/2 y 1/3.