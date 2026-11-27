Vivienda de Bilbao en la que se ha cometido el crimen machista - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 47 años detenido en Bilbao acusado de matar a su expareja, de 34 años, tras asestarle varias puñaladas tenía en vigor una orden de alejamiento. Ambos compartían un piso en el que se produjo la agresión y tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Las mismas fuentes han asegurado que durante la tarde de este pasado jueves, una mujer joven se personó en la comisaría de la Policía alertando de la existencia de un altercado en una vivienda.

Cuando la policía acudió al lugar halló a una mujer en el suelo que presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho. En el mismo lugar se encontraba el presunto homicida.

FALLECIDA

Los agentes atendieron a la mujer de 34 años de edad hasta la llegada de la ambulancia. La mujer fue ingresada con heridas de gravedad pero ha fallecido, finalmente, de madrugada.

Agentes de la Ertzaintza, desplazados también al lugar de los hechos, se hicieron cargo de las diligencias y del detenido, que también tuvo que ser atendido por lesiones en el centro hospitalario, en el que se practicó la detención.