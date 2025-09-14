Adegi entregará el lunes su X Premio Nueva Cultura a la primera trainera guipuzcoana en las regatas de La Concha

Archivo - Trainera en las regatas de la Bandera de La Concha. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, entregará este lunes en San Sebastián su X Premio Adegi Nueva Cultura a la primera trainera guipuzcoana de las regatas de La Concha, cuya final se disputa este domingo en la capital guipuzcoana.

En la entrega del galardón, a las 12.00 horas en el restaurante Bokado, participarán el alcalde donostiarra, Eneko Goia, y la presidenta de Adegi, Isabel Busto.

El Premio Adegi Nueva Cultura se otorga a la primera Trainera guipuzcoana en las regatas de La Concha, tanto en categoría femenina como masculina.

Adegi lleva ya diez años apoyando las regatas de La Concha, prácticamente el mismo tiempo que viene promoviendo entre las empresas de Gipuzkoa una nueva cultura de empresa.

Desde Adegi han recordado que "el objetivo de esta cultura es avanzar hacia el modelo de empresa trainera, en el que todas las personas reman en la misma dirección, con compromiso y cooperación. Es lo que harán las remeras y los remeros de las distintas traineras protagonistas de las regatas de La Concha".

Además, coincidiendo con este décimo aniversario, Adegi ha decidido dar un paso más en su compromiso con el remo y con la Bandera de La Concha.

De este modo, la organización empresarial pasa de ser colaboradora a patrocinadora, incrementando su aportación económica y posibilitando que el premio a la mejor trainera guipuzcoana, tanto masculina como femenina, se incremente de 5.500 euros a 7.500 euros este año, a 8.000 euros en 2026 y a 8.500 euros en 2027.

Asimismo, Adegi ha instaurado un nuevo reconocimiento, el maillot al mejor patrón y a la mejor patrona de la regata de La Concha, reforzando así "el valor del liderazgo y la dirección en las organizaciones".